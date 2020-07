Dish est désormais en possession de Boost Mobile

Après avoir finalisé son acquisition de 1,4 milliard de dollars de l’activité prépayée de Sprint, Dish a annoncé qu’il avait décidé de pénétrer le marché de détail sans fil en lançant de nouveaux plans pour les clients de Boost Mobile. Avec plus de neuf millions de clients, Boost Mobile est censé être assez perturbateur pour l’industrie du sans fil.C’est pourquoi à partir de demain, le 2 juillet, Dish relancera le $ hrink-It! plan, qui commence à 45 $ pour 15 Go. Le nom du plan vient du fait qu’il réduit les tarifs mensuels des clients de 5 $ après trois paiements ponctuels et de 5 $ supplémentaires après six paiements ponctuels totaux.

DISH Enters Retail Wireless Market with Purchase of Boost Mobile:

