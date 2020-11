Diego Maradona mort Réaction au rugby argentin Michael Cheika

Michael Cheika dit qu’une Argentine tueuse de géant embrassera l’émotion brute de la mort de Diego Maradona, plutôt que de l’enterrer, alors qu’elle tentera de répéter ses actes héroïques contre les All Blacks samedi soir.

Telle était sa stature, la mort de Maradona à 60 ans mercredi (AEDT) a été profondément ressentie dans toute la planète, et pas seulement dans le domaine sportif.

Mais naturellement, Los Pumas pleuraient plus que quiconque.

Maradona était un fervent partisan de l’équipe de rugby argentine et a présenté sa passion de marque dans les tribunes lors de leur course à la troisième place de la Coupe du monde 2015.

Il a embrassé des joueurs en sueur dans le vestiaire et jonglé avec les balles de rugby Gilbert avec ses pieds magiques – des moments uniques et joyeux qui ne seront jamais oubliés par ceux qui portent le célèbre bleu et blanc.

Diego Maradona jongle avec un ballon lors de la Coupe du monde de rugby 2015. (Getty)

« Très triste », a déclaré Cheika, l’ancien entraîneur des Wallabies devenu assistant de l’Argentine. Grand monde du sport radio jeudi soir.

«Ce n’est pas seulement une icône nationale, mais une icône mondiale.

« Personne n’oubliera jamais ce qu’il a fait lors de la Coupe du monde 1986 – je suis un grand fan.

«Alors pour être parmi les gars, ils lui ont rendu hommage ce matin.

« Beaucoup de garçons n’étaient même pas nés quand il jouait mais sa réputation est si forte qu’ils étaient tous très émus à ce sujet.

« La disparition d’une telle icône nationale, mais surtout du sport, ils l’ont vraiment ressenti. »

Décès de Diego Maradona

Le gouvernement argentin a annoncé qu’il y aurait trois jours de deuil national pour marquer la perte d’un sorcier de 1,65 m et d’un géant sportif et culturel.

Il sera fascinant de voir quel est l’effet Maradona sur Los Pumas.

L’Argentine est à égalité sur six points avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans un Tri Nations imprévisible qui est bel et bien à gagner.

Cheika a aidé l’Argentine à remporter sa toute première victoire contre les All Blacks il y a quinze jours, un 25-15 étourdissant qui a laissé les hommes adultes en larmes.

Cheika et l’Argentine sont un bon ajustement: passionné, physique, cœur sur la manche.

Et donc il n’y aura pas de décret pour mettre les choses en bouteille alors qu’ils se préparent à tout recommencer contre les All Blacks au stade McDonald Jones de Newcastle.

Michael Cheika célèbre avec Santiago Carreras des Pumas après avoir battu les All Blacks. (Getty)

« L’émotion est une bonne chose – elle fait partie de qui nous sommes en tant que personnes », a déclaré Cheika.

«Vous devez juste le diriger dans la bonne direction.

«Je sais qu’il y a beaucoup de théories sur« cool comme des concombres », mais vous devez être qui vous êtes sur le terrain.

« Les Argentins ont vraiment parcouru un long chemin pour maîtriser leur attitude.

«Ils ont cette émotion et cette passion, alors il s’agit juste de commencer à les orienter dans la bonne direction et à jouer avec un peu plus de contrôle.

«Ils sont très serrés.

« Chaque repas d’équipe, tout le monde est là ensemble – bien que plus près de minuit que de 6 heures. »

Cheika a ajouté que l’année du cauchemar du coronavirus en Argentine n’avait servi qu’à rapprocher l’équipe.

L’Argentine a battu les All Blacks à Sydney. (Getty)

« Ils célèbrent ensemble, souffrent ensemble », a-t-il déclaré.

«Ils ont été en quarantaine plusieurs fois, entre eux, ils ont amassé quelques milliers de tests COVID.

«Ils ont traversé pas mal de temps.

« La Nouvelle-Zélande, bien sûr, tout le monde s’attendra à gagner et à rebondir.

« Mais si nous restons ensemble, vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. »

Cheika a également indiqué son intérêt à devenir un jour entraîneur-chef de la LNR alors qu’il continue de tester les eaux du code rival.

Cheika va entraîner le Liban

Cheika entraînera le Liban à la Coupe du monde de la ligue de l’année prochaine après avoir passé du temps avec les Roosters en 2020.

« Si cela arrivait un jour, ce serait un privilège incroyable », a déclaré Cheika.

«C’est l’une des grandes compétitions au monde.

«C’est attritionnel, il a tout.

« Mais une étape à la fois pour moi.

«C’est vraiment un grand défi et un privilège pour moi, étant d’origine libanaise.

« Ne pensez pas trop loin. »