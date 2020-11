Désolé, président Trump. Cette élection ne concerne pas vous, mais les valeurs communes de l’Amérique

J’ai besoin de savoir qu’une majorité de nos concitoyens déclareront clairement, pour l’histoire et pour l’avenir, que ce n’est pas ce que nous sommes

Le fait que notre pays soit si divisé me semble être une tragédie personnelle. Et pas parce que la division politique est fatale. En fait, la division politique – une opposition vigoureuse – est nécessaire à la démocratie. (Je ne suis inscrit à aucun parti, d’ailleurs, comme beaucoup de journalistes.)

Cela me peine profondément de voir que bien plus d’un tiers de notre pays soutient constamment Trump, maintenant que nous savons avec certitude qui il est. Maintenant que nous avons entendu les innombrables mensonges, observé des enfants d’immigrants arrachés des bras de leurs parents, assisté à la corruption constante, absorbé les insultes envers les femmes et les héros militaires, ressenti l’intimidation sans fin et est resté impuissant alors que notre président a abdiqué la responsabilité d’une pandémie qui tue encore des dizaines de milliers de nos concitoyens.

Je me fiche de la performance du marché boursier.

Comme beaucoup d’Américains, dans cette élection, j’ai besoin de savoir qu’une majorité de nos citoyens affirmeront clairement, pour l’histoire et pour l’avenir, que ce n’est pas ce que nous sommes. Pour que lorsque nous nous aventurons à nouveau dans le monde, nous puissions garder la tête haute et être fiers de l’Amérique. Pour ne pas avoir à dire à des amis à l’étranger: «Ce n’est pas nous. Ce n’est pas moi », comme ils hochent tristement la tête: ils comprennent.

Pour moi, cette élection ne concerne pas Donald Trump. Il s’agit de notre pays, de nos valeurs, du fondement sacré et partagé que nous avons tous embrassé au-delà de la foi, de la couleur, de la croyance ou du sexe. J’ai vraiment besoin de voir ces valeurs réaffirmées. Notre vote reflétera, je l’espère, cette conviction fondamentale.

Écoutez, je vois la douleur parmi de nombreux partisans de Trump qui se trouve juste sous la colère. Leur besoin d’être entendu, leur frustration alors que l’Amérique change sous leurs yeux. Je comprends que beaucoup d’Américains se sont sentis oubliés alors que notre économie a changé, notre secteur manufacturier est mort, nos syndicats se sont ratatinés, les femmes sont entrées au pouvoir, laissant certains hommes se sentir perdus, et les Noirs et d’autres Américains non blancs ont fait entendre leur voix et leur traumatisme observé. Qu’en est-il de leur traumatisme?, semblent dire ces électeurs.

Mais au-delà des paroles en l’air, Trump n’a pas aidé ces Américains oubliés. Les emplois manufacturiers ne sont pas revenus. Aucune personne réfléchie ne pense vraiment que les mines de charbon sont notre avenir. Maltraiter les immigrants ne fait rien pour aider ceux qui luttent dans la classe moyenne de plus en plus réduite. Et quelle que soit la manière dont vous emballez la Cour suprême, imposer les normes d’une minorité à la volonté de la majorité ne se déroulera pas bien dans notre démocratie.

Il y a une petite partie de mon cerveau qui est reconnaissante que Trump soit un narcissique clinique, un aspirant autocrate incompétent, une personne si dénuée d’humour et peu aimable. Je veux dire, s’il était capable de faire semblant qu’il se souciait des personnes dévastées par le COVID-19, sans aucun doute beaucoup de gens le croiraient. Et pourtant, je crains qu’il ne gagne.

Le non-savoir vous saisit intérieurement, vous serre le cerveau. Vous essayez de ne pas regarder Twitter, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous scannez Real Clear Politics encore une fois avant d’éteindre la lumière.

Pas à cause de Donald. Mais parce que nos valeurs sont en jeu.

Pour moi, cette élection porte sur ce que j’ai besoin de croire à propos de ces États-Unis d’Amérique.