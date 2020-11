Des scientifiques britanniques sonnent l’alarme sur la mutation Covid-19 chez le vison danois, qui «  pourrait rendre le vaccin plus difficile  »

Des scientifiques du gouvernement britannique ont sonné l’alarme au sujet d’une nouvelle mutation Covid-19 qui pourrait rendre plus difficile la recherche d’un vaccin fiable contre le coronavirus.La nouvelle souche du virus s’est propagée dans les fermes de visons au Danemark, incitant le gouvernement du pays à ordonner le massacre de chacun des animaux. Dans les premières heures de vendredi matin, le Royaume-Uni a annoncé qu’il révoquait le couloir de voyage avec le Danemark en réponse, ce qui signifie que toute personne venant du Danemark en Grande-Bretagne devra être mise en quarantaine pendant deux semaines à son arrivée. De vastes régions du Danemark ont ​​été placées sous un nouveau verrouillage pour empêcher la propagation de la mutation Covid.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit La décision a été motivée par les conseils de Chris Whitty, le médecin-chef. Il a été annoncé à 1 h 40 et est entré en vigueur à 4 h du matin, beaucoup plus rapidement que la plupart des changements apportés à la liste des couloirs de voyage. Lire la suite Le Danemark ajouté à la liste de quarantaine des voyages de l’Écosse à la suite d’épidémies humaines liées à des fermes de visons. risque pour le Royaume-Uni où il n’y a pas de fermes à fourrure. Évidemment, nous travaillerons avec des partenaires internationaux pour comprendre les changements dans le virus qui ont été signalés au Danemark et nous suivrons la situation de près. »Au moins 12 personnes au Danemark sont connues pour avoir été infectées par la souche mutée de Covid- 19 jusqu’à présent. Le Premier ministre Mette Fredriksen a déclaré que la mutation pourrait constituer «un risque sérieux pour la santé publique et le développement d’un vaccin», car les changements apportés au virus pourraient signifier qu’il n’est neutralisé par aucun des vaccins actuellement en cours d’élaboration par les scientifiques. Les autorités sanitaires ont signalé des épidémies « généralisées » dans les élevages de visons et une « souche variante » du virus se propageant aux communautés locales (Photo: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP / Getty) L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle surveillait la situation mais a mis en garde contre sauter aux conclusions. La scientifique en chef Soumya Swaminathan a déclaré: «Nous devons attendre de voir quelles en sont les implications, mais je ne pense pas que nous devrions tirer des conclusions quant à savoir si cette mutation particulière aura un impact sur l’efficacité du vaccin. Nous n’avons aucune preuve pour le moment que ce serait le cas. »Environ un élevage de visons danois sur cinq a déjà été infecté par la nouvelle souche de coronavirus, et les 15 millions d’animaux au Danemark seront détruits pour empêcher sa propagation. Leurs peaux seront jetées plutôt que revendues.

La catastrophe COVID19 par Horton & Richard La réponse mondiale à la pandémie de Covid19 est le plus grand échec de la politique scientifique depuis une génération. On savait que ça allait arriver. Des avertissements sur la menace d’une nouvelle pandémie ont été lancés à plusieurs reprises depuis les années 1980 et il était clair en janvier qu’un

