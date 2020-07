Des milliers de femmes confrontées à une attente indéfinie pour un traitement contre l’endométriose

Sophia Sammut souffre de douleurs «pires que l’accouchement» lorsqu’elle a ses règles tous les mois. Elle a subi 12 fausses couches, et les conséquences de celles-ci l’ont récemment «vraiment frappée». Nisha Toppin s’est évanouie à cause de l’agonie dans laquelle elle vit quotidiennement et est incapable de travailler. Elle a été opérée trois fois cette année et chacune a été annulée.Elles sont dans le même bateau que des milliers de femmes souffrant d’endométriose débilitante et confrontées à une attente indéfinie de traitement en raison de la perturbation du NHS causée par Covid -19. La newsletter i coupe le bruit L’endométriose est une maladie courante et à long terme qui touche environ une femme sur 10 (1,5 million) au Royaume-Uni. Elle survient lorsque la muqueuse de l’utérus (endomètre) se développe à d’autres endroits, tels que les trompes de Fallope, les ovaires ou le long du bassin, ce qui induit une réaction inflammatoire chronique, de gravité variable, ainsi que des règles douloureuses et des saignements excessifs. pendant et entre les cycles, peut causer des douleurs pendant les rapports sexuels, des problèmes intestinaux et de miction, des ballonnements et de la fatigue et est lié à l’infertilité. Sa cause est inconnue, il n’y a pas de remède et il est généralement progressif, mais le traitement peut atténuer les symptômes.Avec les données sur les opérations électives annulées actuellement suspendues, on ne sait pas combien de patients attendent une intervention chirurgicale. Selon le NHS England, une « estimation prudente » du nombre de femmes atteintes d’une maladie grave nécessitant un traitement chaque année est de 5000. De nombreux centres ayant cessé les rendez-vous ambulatoires et l’imagerie diagnostique pendant la pandémie, beaucoup d’autres seront en attente d’enquêtes. Même avant Covid, les militants soulignent qu’il faut en moyenne 7,5 ans pour être diagnostiqué à partir de l’apparition des symptômes. – menaçante – à prioriser en raison de son impact potentiellement néfaste sur la qualité de vie.Peurs de fertilitéSophia a subi 12 fausses couches dont on lui a maintenant dit qu’elles étaient liées à l’endométriose (Photo: Sophia Sammut) Sophia, 31 ans, a finalement été diagnostiquée en juin dernier, après souffre de symptômes depuis l’âge de 18 ans. Elle avait été mal diagnostiquée avec de nombreuses conditions au fil des ans, y compris le syndrome du côlon irritable (SCI), une maladie inflammatoire pelvienne, une infection des voies urinaires, de la constipation et des gaz piégés sévères. a fusionné son intestin et ses reins à son utérus et elle a huit kystes de 6 cm, appelés endométriomes, recouvrant ses deux ovaires. Maintenant, il est passé à l’étape 4. «La douleur est pire que l’accouchement», dit-elle. «Je suis allé à l’hôpital environ une fois tous les quelques mois pendant des années et pourtant, l’endométriose a été manquée à plusieurs reprises. Le plus souvent, on m’a dit que c’était «juste des règles douloureuses». J’ai dû me faire appeler des ambulances au travail parce que je suis dans une telle agonie et j’ai tellement d’hémorragie. Ce n’est pas normal. »Sophia, de Cardiff, a perdu de nombreux emplois et places dans des cours universitaires, mais le plus dévastateur a été les 12 pertes de grossesse. «Ce n’est qu’en juin qu’une infirmière m’a interrogé sur ma fertilité et le lien a été établi. J’avais toujours essayé de continuer à faire les choses avant, mais maintenant, l’impact des fausses couches m’a vraiment frappé. »Je me sens déçu, cette maladie aurait pu être attrapée beaucoup plus tôt et elle ne se serait pas propagée si loin Sophia Sammut. La maladie ne cause pas toujours l’infertilité, plus elle est grave, plus les chances de tomber enceinte naturellement sont faibles, selon Endometriosis UK. C’est parce qu’il y a plus d’adhérences qui piègent l’œuf et l’empêchent de descendre dans la trompe de Fallope. Selon l’organisme de bienfaisance, le traitement chirurgical de l’endométriose améliore la fertilité et soulage la douleur.Et bien sûr, les services de fertilité du NHS font face à des arriérés dus à la pandémie dans un système longtemps décrit comme une « loterie de code postal ». une association de logement l’année dernière, craint maintenant qu’un retard dans la chirurgie ne lui prive de toute chance d’avoir une famille et elle a créé une page GoFundMe pour financer la première des deux opérations possibles, qui coûtera 6660 £ en privé. «Je me sens déçue, cette maladie aurait pu être attrapée beaucoup plus tôt et elle ne se serait pas propagée jusqu’à présent», a-t-elle déclaré. «Je n’ai pas de vie jusqu’à ce que je subisse cette opération.» «Je me suis évanoui de la douleur» La mère célibataire Nisha Toppin dit que la maladie a un impact sur sa capacité à prendre soin de sa fille (Photo: Nisha Toppin) Cela me réveille la nuit , Je suis vraiment fatigué et je suis incapable de travailler. J’ai une fille de 11 ans qui a besoin de moi en forme et en bonne santé Nisha Toppin. La mère célibataire Nisha recourt également à la collecte de fonds pour se faire opérer en privé. L’année dernière, on lui a dit qu’en raison des pressions hivernales du NHS, elle devait attendre cette année, puis les opérations prévues en mai, juin et juillet ont été annulées sans nouvelle date proposée. un an du Devon. «Cela me réveille la nuit, je suis vraiment fatigué et je suis incapable de travailler. J’ai une fille de 11 ans qui a besoin de moi en forme et en bonne santé. J’ai peur qu’une deuxième vague de Covid-19 ne frappe et à cause de cela, en plus des pressions hivernales habituelles, je serai encore plus à l’agonie. »Bien que Nisha ait trouvé que faire des changements alimentaires et faire du yoga aide, les avancés stade de sa maladie, il lui est désormais presque impossible de travailler comme coach en santé des femmes indépendantes. L’endométriose coûte à l’économie britannique environ 8,2 milliards de livres sterling par an en traitement, en perte de travail et en soins de santé. Nisha, qui est «fortement symptomatique» depuis l’âge de 11 ans, a déjà subi une chirurgie d’ablation, qui enlève la muqueuse de l’utérus. Il n’est pas rare que l’endométriose récidive, ou réapparaisse, même après une opération.Elle a lancé un appel GoFundMe après avoir été cité 14000 £ pour avoir une excision laparoscopique, qui est considérée comme le « gold standard » pour le traitement chirurgical de l’endométriose et est plus efficace pour éliminer la maladie. Une étude a montré des taux de réopération de 57,8% avec ablation et de 23,5% avec excision. Souffrir de douleur chronique et ne pas avoir de date d’opération a eu des conséquences néfastes sur la santé mentale de Nisha. «Ne pas avoir de fin en vue est très stressant. Après avoir parlé à d’autres femmes, il semble que seul un petit nombre d’opérations soient effectuées, principalement en me rendant chez A&E, ce que je veux éviter pour me protéger du virus. »Appelle le NHS à ne pas« minimiser l’impact »Emma Cox, PDG d’Endometriosis UK, a déclaré qu’elle comprenait que le NHS avait une «tâche énorme» dans la reprise des services normaux, mais l’a appelé à ne pas «ignorer l’endométriose ou minimiser l’impact qu’elle peut avoir». «Historiquement, l’endométriose a souvent été balayée sous le tapis , étiquetés «problèmes des femmes» et dépersonnalisés », a-t-elle déclaré. «La douleur sévère et parfois débilitante que peuvent ressentir les personnes atteintes d’endométriose ne doit pas être qualifiée de douleur menstruelle normale, ignorée ou considérée comme non importante à étudier.Lire la suite: Père de trois enfants, 38 ans, à deux ans à vivre après la crise du coronavirus a retardé son cancer diagnostic «Fondamentalement, nous demandons au NHS de ne pas laisser les patients dans l’ignorance des rendez-vous annulés et des chirurgies. Communiquer avec les patients et les tenir au courant des nouvelles échelles de temps réduira l’anxiété et les rassurera sur le fait qu’ils n’ont pas été oubliés, même s’il y a maintenant des retards. »Une étude internationale sur la perturbation des services d’endométriose à la suite de Covid a publié ceci mois de conclusion: «Bien que l’endométriose soit une maladie non maligne, nous pensons qu’elle doit être traitée avec une priorité élevée en raison de son impact majeur sur la qualité de vie.» Un porte-parole du NHS England a déclaré: «Le personnel du NHS a fait d’énormes efforts pour maintenir soigner les patients qui en ont eu besoin de toute urgence tout au long de la pandémie et qui rapportent de plus en plus de services en toute sécurité.Par conséquent, toute personne qui pense montrer des signes ou des symptômes de cette maladie doit contacter son médecin généraliste pour obtenir des conseils, un traitement et une référence pour des tests afin de pouvoir obtenir le traitement dont ils ont besoin le plus rapidement possible. » Centres d’endométriose accrédités La seule façon de diagnostiquer définitivement l’endométriose est la chirurgie par trou de serrure ou la laparoscopie, où un chirurgien examine le bassin à la recherche de signes de la maladie. Selon la gravité de la maladie, une intervention chirurgicale plus complexe peut être nécessaire impliquant différents organes du corps, tels que l’intestin ou la vessie, impliquant une équipe multidisciplinaire. Une étude historique publiée dans BMJ Open, réalisée pour le compte des centres d’endométriose BSGE impliquant 500 femmes, a montré une réduction significative des douleurs menstruelles, des douleurs pelviennes et dorsales et une diminution de la douleur pendant les rapports sexuels six mois après la chirurgie. Il y avait également des réductions des troubles intestinaux, de la constipation et des problèmes d’urine, ainsi qu’une amélioration significative de la qualité de vie. Ces avantages ont été maintenus deux ans après l’opération. Les auteurs de l’étude BSGE ont déclaré que l’excision chirurgicale laparoscopique présente un faible taux de complications majeures lorsqu’elle est réalisée dans des centres spécialisés. Ils ont constaté que la moitié des femmes étudiées avaient déjà subi des opérations, principalement dans des centres non spécialisés, et souffraient toujours de cette maladie. Pour trouver un centre d’endométriose accrédité, cliquez ici. Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

