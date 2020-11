Des augmentations salariales pour les députés «  deux fois plus importantes que pour les travailleurs de première ligne  » au cours des 10 dernières années, selon une enquête

Les salaires des membres du Parlement ont augmenté beaucoup plus que ceux de tous les travailleurs de première ligne au cours de la dernière décennie, selon une analyse commandée par une enquête de l’iA par le cabinet de conseil et de fiscalité Blick Rothenberg montre que depuis 2010, la rémunération des députés a augmenté de plus de 24%, presque le double de celui des enseignants en dehors de Londres et quatre fois celui des agents de police.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Les MP, qui débattent de l’opportunité de s’accorder ou non une augmentation de salaire de 3000 £, ont reçu un salaire de 65738 £ en 2010, mais Si l’augmentation de salaire recommandée par l’Autorité parlementaire indépendante des normes est adoptée, malgré l’opposition du Premier ministre Boris Johnson et du leader travailliste Keir Starmer, les députés pourraient bientôt gagner un peu moins de 85000 £. L’augmentation salariale de 24% pour les politiciens se compare à seulement 17% pour les infirmières, 13% pour les enseignants à l’extérieur de Londres et 6,35% pour les agents de police. Lorsque les chiffres bruts sont comparés, la comparaison est encore plus frappante.« Insultes » pour les travailleurs du secteur publicBoris Johnson ne pense pas qu’une augmentation des salaires des députés était juste dans les « circonstances actuelles » (Photo: AP Photo / Matt Dunham) Dr Mary Bousted, secrétaire général adjoint de l’Union nationale de l’éducation, a déclaré que ces chiffres constituaient une «insulte» aux enseignants et aux autres acteurs du secteur public. a considérablement augmenté », a déclaré le Dr Bousted. «Ceci n’est qu’une insulte supplémentaire aux millions de travailleurs du secteur public qui font un travail essentiel et qui ont prouvé leur valeur et leur valeur décuplée pendant cette pandémie». Lire la suite Boris Johnson insiste sur le fait que les députés « ne devraient pas obtenir une augmentation de salaire au milieu du gel du secteur public » Alors que les députés applaudissaient à leur porte lors du premier verrouillage au printemps, les infirmières nouvellement diplômées gagnaient moins de 25000 £, les enseignants en dehors de la capitale en moyenne 24400 £ et les agents de police 24780 £ C’est une histoire similaire pour les nouveaux pompiers, qui gagnent un peu moins de 24000 £ et ont bénéficié d’une augmentation salariale en pourcentage de la moitié de celle des députés, tandis que les travailleurs des maisons de soins ont obtenu une augmentation de salaire de 17,2%. mais ne gagnent toujours que 15 124 £ en moyenne. Les collecteurs de refus sont payés 19 pour cent de plus qu’il y a dix ans, mais avec un salaire moyen de 21 487 £. Les postiers et les postières gagnent à peine 10% de plus qu’en 2010, remportant en moyenne 22966 £ par an.Qualifications pour les travailleurs clés Tous les travailleurs clés exigent également certaines qualifications minimales pour postuler à leurs postes, contrairement aux députés, qui n’ont pas besoin de passer d’examens. représenter les électeurs. Dans tous les emplois et secteurs, que ce soit dans le secteur public ou privé, les salaires des travailleurs britanniques ont augmenté de 17,75 pour cent – pour atteindre une moyenne nationale de 30472 £ – au cours des 10 dernières années, toujours nettement en deçà du pourcentage d’augmentation des revenus dont bénéficient les députés. Alors que Boris Johnson et le dirigeant travailliste Keir Starmer ont rejoint des dizaines de députés d’arrière-ban demandant que leur dernière augmentation de salaire de 3000 £ soit supprimée plus tôt cette semaine, l’augmentation des salaires est toujours d’actualité, car l’Autorité des normes parlementaires indépendant gel temporairement ou une plus petite augmentation, mais n’a pas dit que la hausse sera abandonnée.