Des animateurs de fin de soirée disent que lutter contre le racisme signifie plus que parler – betanewsfr

NEW YORK (AP) – Six des animateurs de la télévision américaine en fin de soirée – cinq hommes blancs – sont devenus sérieux après le week-end d’agitation de la nation après la mort de George Floyd pour suggérer qu’eux et d’autres doivent faire plus que parler de racisme.

Il est devenu un rituel – quelque peu inexplicable, comme l’a souligné Conan O’Brien du SCT – que ces bandes dessinées soient diffusées après des actes de terrorisme, des fusillades dans les écoles ou d’autres traumatismes nationaux pour essayer de les comprendre pour leur public. Floyd est décédé le 25 mai après qu’un policier blanc de Minneapolis ait enfoncé son genou dans le cou de l’homme noir menotté pendant plusieurs minutes, même après qu’il eut cessé de bouger.

« Aujourd’hui, c’est très différent », a déclaré O’Brien lundi soir. «Je ne me sens pas bien de parler de mes sentiments de tristesse et de colère. Cela semble vraiment insuffisant et en quelque sorte mal. »

Au lieu de cela, O’Brien a dit qu’il était important d’écouter les gens qui ont une expérience directe de «notre crise nationale», le fait qu’une grande partie de la communauté noire des États-Unis ne se sent pas en sécurité, vue ou entendue.

Il a invité Van Jones de CNN en tant qu’invité. C’est une chose que O’Brien avait en commun avec Stephen Colbert, Jimmy Fallon, James Corden et Seth Meyers: ils ont tous invité des invités noirs ou, dans le cas de Corden, le collaborateur Reggie Watts, pour parler du problème après avoir dit leur morceau.

Trevor Noah de « The Daily Show » de Comedy Central a apporté une expérience personnelle différente, ayant grandi en Afrique du Sud avec un père blanc et une mère noire. Il a offert un monologue sérieux et vaste qui a abordé l’impact du coronavirus sur les minorités, la femme de New York qui a récemment déclaré à la police qu’elle était menacée par un homme afro-américain à Central Park et George Floyd.

Se sentir menacé par l’application des lois fait ressentir à de nombreux Noirs qu’ils sont tenus à une norme que certains responsables de l’application des lois ne respectent pas, a-t-il dit. Noah a dit qu’il comprenait la mentalité qui mène au pillage alors que de nombreux Blancs ne le peuvent pas.

« Essayez d’imaginer ce que cela fait d’être une personne noire quand ils se voient piller chaque jour », a déclaré Noah, « car c’est ce qui se passe en Amérique. La police américaine pille des corps noirs. »

Fallon de NBC, comme tous les animateurs parlant à la maison en raison des restrictions de COVID-19, a noté comment l’histoire de Floyd coïncidait avec ses propres problèmes personnels.

Fallon s’est récemment excusé après que des histoires ont émergé sur la façon dont il est apparu en noir pour usurper l’identité de Chris Rock dans un sketch de « Saturday Night Live » en 2000. Il a dit qu’on lui avait conseillé de garder le silence lorsque les gens parlaient de lui en ligne, mais il s’est rendu compte qu’il devait en parler.

«Ce que ce petit geste a fait pour moi, c’est briser mon propre silence», a déclaré l’animateur de l’émission «Tonight». « Rester silencieux était le plus grand crime que des gens comme moi puissent faire. »

« Nous devons commencer à dire » ça ne va pas « , plus d’une journée sur Twitter », a déclaré Fallon, qui a ensuite parlé en direct avec le président de la NAACP, Derrick Johnson.

Contrairement aux autres, Colbert et Meyers ont mélangé des blagues dans leurs monologues, mais il n’y a pas eu d’erreur sur leurs messages.

Nier les droits de l’homme et la dignité à tout peuple détruira finalement la société, a déclaré Colbert, le leader de l’audience de fin de soirée sur « Late Show » de CBS.

«Prenez l’initiative d’être un leader et montrez l’exemple du type de pays dans lequel vous voulez vivre», a-t-il déclaré. «Cela pourrait signifier aller à une manifestation ou faire un don, ou avoir une conversation tendue sur la race.

« Vous n’obtiendrez pas cela de la Maison Blanche », a-t-il dit. «Nous devons donc intensifier et fournir nous-mêmes. Parce que l’Amérique est officiellement BYOP, amenez votre propre président. »

Meyers a été dégoûté par le montant d’argent que les communautés locales dépensent pour la police.

« Nous dépensons plus sur le système qui punit et dévalue les vies noires que sur les choses qui réaffirment et valorisent les vies noires et permettent aux gens de vivre une vie de sécurité, de décence et de santé », a-t-il déclaré.

Corden, de Grande-Bretagne, semblait secoué lors de son émission sur CBS.

«Je me sens désespéré», a-t-il déclaré. « Je n’ai pas les réponses. Mais je veux en faire plus. Je veux en savoir plus et que ce soit un début. »