‘Defunctland’ est la meilleure chaîne YouTube du parc à thème Damn sur Internet – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le spectacle: Defunctland

Où vous pouvez le diffuser: Youtube

Le Pitch: Ce qui commence comme une chaîne YouTube assez standard sur l’histoire des parcs à thème (en se concentrant sur les attractions et les expériences fermées) évolue finalement vers quelque chose de plus riche, de plus profond et de plus complexe. Defunctland n’est pas seulement une série sur l’histoire des parcs à thème et des manèges fermés – c’est une série sur le changement sociétal, comment ces changements influencent les loisirs et la politique qui alimente la façon dont nous nous amusons. C’est aussi vraiment bizarre.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: YouTube regorge de chaînes dédiées aux parcs à thème et je suis abonné à un nombre insalubre d’entre eux. Pour les vlogs réguliers sur ce que c’est que de faire l’expérience d’un parc, j’aime The Tim Tracker et Ordinary Adventures (ce dernier étant le travail de Peter Sciretta, le propre du film). Pour l’histoire simple du parc à thème, je ne manque jamais un épisode du parc à thème Expedition. Pour des informations de base et des reportages sur les rumeurs, je suis abonné à Theme Park Stop. Cependant, personne ne fait des choses comme Defunctland, la rare série de parcs à thème qui veut vraiment creuser sous la surface pour découvrir ce qui fait vibrer cette industrie improbable. C’est le genre de chaîne créée par quelqu’un qui aime clairement les parcs à thème mais qui est aussi suffisamment informé à leur sujet pour être brutalement honnête.

Bien que vous puissiez certainement profiter des premiers épisodes de Defunctland, Je serai le premier à admettre que ce sont des récapitulatifs assez attrayants d’attractions qui ont été longtemps fermées. Et une recherche rapide révélera que des dizaines de personnes font du contenu comme celui-ci et des dizaines de personnes sont vraiment bonnes dans ce domaine. Mais le créateur et narrateur de la série, Kevin Perjurer, trouve rapidement une voix et un ton qui différencient son travail du lot. Les épisodes deviennent finalement plus longs et plus complexes. Les sujets deviennent à la fois plus larges et plus spécifiques. Finalement, Defunctland commence à se démarquer de tout le reste sur YouTube.

Bien que les épisodes puissent être appréciés individuellement, je vous recommande d’essayer de les regarder dans l’ordre si vous le pouvez. Les blagues et les enchevêtrements thématiques sont courants – l’ordre choisi des attractions et des événements couverts n’est pas le fruit du hasard. Cependant, si vous voulez goûter avant de plonger, voici quelques épisodes qui devraient vous accrocher.

« The War for Disney’s America » ​​est un examen épique du troisième complexe nord-américain presque construit de Disney, qui n’a pas rencontré d’obstacles sur le chemin de l’annulation autant qu’il a percuté une série de murs de briques. Les informations seules sont fascinantes, mais la présentation de faux Ken Burns est hystérique et pertinente.

Une histoire récente est «L’histoire de Coney Island», qui contient un peu de tout. Comme de nombreuses industries américaines, le parc d’attractions est né de la corruption, de la dépravation, de la recherche de fortune et d’une collection de très mauvais gens essayant de faire appel au plus petit dénominateur commun. L’épisode plonge dans la boue et il est glorieusement bizarre et dérangé.

Et puis il y a mon épisode préféré de la série. « La fête la plus folle que Walt Disney ait jamais lancée » vous attire avec un titre qui promet un scandale amusant et finit par être l’une des meilleures ruptures de la guerre de Walt Disney contre les syndicats (et ses propres animateurs) que j’ai jamais vue. Il est drôle et donne à réfléchir et finit par expliquer comment la guerre en arrière de Disney contre son propre studio l’a amené à créer un parc à thème révolutionnaire en premier lieu.

