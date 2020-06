Debra Messing dans le rôle de Star, Executive Produce New Comédie «East Wing»

En raison de la pandémie en cours et du lent redémarrage de la production de spectacles, il est difficile de savoir exactement quand la nouvelle saison commencera à être diffusée.

HORAIRE D’AUTOMNE NBC 2020 *

(Nouveaux programmes en MAJUSCULE; toutes les heures ET)

* Indique de nouveaux épisodes disponibles sur Peacock

LUNDI

20 h à 10 h – La voix

10 h à 23 h – Manifeste *

MARDI

20 h à 21 h – La voix

21 h à 10 h – C’est nous*

10 h à 23 h – New Amsterdam *

MERCREDI

20 h à 21 h – Chicago Med *

21 h à 10 h – Le feu de Chicago*

10 h à 23 h – Chicago P.D. *

JEUDI

20 h à 20 h 30 – Superstore *

20: 30-9 P.M. – Brooklyn Nine-Nine

21 h à 10 h – Law & Order: SVU *

10 h à 23 h – LOI ET ORDRE: CRIME ORGANISÉ *

VENDREDI

20 h à 21 h – La liste noire*

9-11 P.M – Dateline NBC *

SAMEDI

20 h à 10 h – Dateline Saturday Night Mystery *

10 h à 23 h – Saturday Night Live * (encores)

DIMANCHE

19 h à 20 h 20 – Soirée football en Amérique

20 h 20-11 h – NBC Sunday Night Football

NBC ENTRE DANS LA SAISON 2020-21 AVEC UNE STABILITÉ SANS PRÉCÉDENT À TRAVERS SON PROGRAMME, PRÉSENTANT DES DRAMAS DE COUP, DES COMÉDIES BIENVENUES ET UNE PROGRAMMATION ALTERNATIVE DE LA CENTRALE

Christopher Meloni reprend le rôle d’Elliot Stabler dans la nouvelle série «Law & Order: Organized Crime»

Gwen Stefani revient à «The Voice» aux côtés des entraîneurs Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton et l’hôte Carson Daly pour le cycle 19

NBC s’engage à financer un écrivain diversifié supplémentaire pour toutes les séries scénarisées 20/21

LUNDI: Les entraîneurs de retour Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton et Gwen Stefani et l’hôte Carson Daly se réunissent pour le Juggernaut pérenne « The Voice », suivi du retour d’automne du drame mystérieux « Manifest » à 22 heures.

MARDI: La programmation du mardi dynamique reste solide avec « The Voice », qui prépare le terrain pour la cinquième saison du drame n ° 1 « This Is Us », en tête du palmarès « New Amsterdam » à 22 heures.

MERCREDI: Après une nouvelle victoire totale des téléspectateurs, le bloc Windy City revient à la conquête des mercredis soirs en commençant par « Chicago Med » à 20 heures, suivi de la série la plus regardée de mercredi « Chicago Fire » et en terminant par « Chicago P.D. »

JEUDI: Les comédies préférées des fans «Superstore» et «Brooklyn Nine-Nine» Anchor Thursday Nights; Le drame commence à 21 h. comme «Law & Order: SVU» marque sa 22e saison record, menant au retour très attendu de Det. Stabler dans le tout nouveau «Law & Order: Organized Crime»

VENDREDI: «The Blacklist» revient pour sa huitième saison à 20 heures. Suivi par le magazine n ° 1 de Two Hours of Friday, «Dateline NBC»

DIMANCHE: # 1 Primetime Television Show pour un record de neuf années consécutives, « Sunday Night Football » diffusera 19 matchs tout au long de la saison de la NFL

MI-SAISON / ÉTÉ: l’élan se poursuit avec d’énormes séries nouvelles et anciennes, dont Tina Fey et Robert Carlock’s «Mr. Maire », avec Ted Danson et Holly Hunter; «Kenan», avec Kenan Thompson; et «Young Rock» de Showrunner Nahnatchka Khan et producteur / Star Dwayne Johnson; Favoris des fans «Good Girls» et «Zoey’s Extraordinary Playlist» Return; Le hit à succès «Ellen’s Game of Games» est prêt à continuer le plaisir; Jimmy Fallon fait son entrée dans les heures de grande écoute en tant qu’animateur du jeu musical «That’s My Jam»; the Stars Align with « True Story », hébergé par Ed Helms et Randall Park, et Game Show « Small Fortune » apporte de gros prix aux heures de grande écoute.

UNIVERSAL CITY, Californie – 16 juin 2020 – À l’approche de la saison 2020-21, NBC dévoile une programmation automnale capitalisant sur une forte présence et un élan après un certain nombre de collectes pluriannuelles pour des spectacles fidèles, y compris «New Amsterdam», «Chicago Feu, « Chicago Med », « Chicago PD » «Law & Order: SVU» et «This Is Us». Avec des drames captivants qui incluent « Manifest », les comédies préférées des fans « Superstore » et « Brooklyn Nine-Nine » et une programmation alternative inégalée, y compris le retour des entraîneurs Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton et Gwen Stefani et l’hôte Carson Daly sur » The Voice », le programme d’automne du réseau voit 16 émissions de retour, et un nouveau drame avec« Law & Order: Organized Crime ».

«Grâce à l’ingéniosité de nos équipes créatives et de nos studios partenaires, NBC a établi un calendrier remarquablement stable à un moment où la stabilité est requise», a déclaré Paul Telegdy, président de NBC Entertainment. «Avec la réouverture du lot Universal pour certaines productions cette semaine, nous sommes convaincus que notre calendrier sera présenté en premier plus tard cet automne. Nous concevons des spectacles pour la longévité et ce calendrier reste une puissante force de propulsion pour que les spectacles commencent ici et continuent de se divertir à travers les générations. »

Telegdy a poursuivi: «Notre marque a toujours défendu une programmation positive, et les événements de cette année nous ont donné le temps de faire une pause, d’examiner notre entreprise sous un nouvel angle et de prendre des mesures immédiates. Étant donné que bon nombre de nos salles d’écrivains ne sont pas encore ouvertes, nous saisissons cette occasion pour offrir à tous les showrunners de cette saison la possibilité d’enrichir leur équipe avec un écrivain diversifié supplémentaire à tous les niveaux. Ce n’est en aucun cas la solution, mais c’est quelque chose que nous pouvons faire dès maintenant pour faire un pas positif. »

Le réseau continuera de travailler avec NBCUniversal et les partenaires de studio sur un plan à long terme pour accroître la diversité et l’inclusion dans tous les aspects de nos activités. En attendant, NBC s’efforcera d’augmenter le pourcentage global de talents divers dans les salles des écrivains de cette année en finançant un écrivain supplémentaire pour chaque émission scénarisée de la saison 20/21. Pour la troisième année consécutive, chaque émission de retour participera également au programme Female Forward, Emerging Director Program ou Alternative Directors Program du réseau, qui offrent tous des opportunités aux femmes et aux réalisateurs ethniquement divers dans l’espace scénarisé et non scénarisé. Bien que les directives de production dues à COVID-19 puissent avoir un léger impact sur les programmes, l’intention de tous les programmes ci-dessus reste de fournir aux participants un épisode en saison à diriger.

L’horaire d’automne lance un nouveau spin-off avec «Law & Order: Organized Crime». Le drame met en scène Christopher Meloni reprenant son rôle bien-aimé «Law & Order: SVU» en tant qu’Elliot Stabler, qui revient au NYPD pour combattre le crime organisé après une perte personnelle dévastatrice. Cependant, la ville et les services de police ont radicalement changé au cours de la décennie où il s’est absenté, et il doit s’adapter à un système de justice pénale au beau milieu de son propre moment de calcul. Tout au long de la série, nous suivrons le parcours de Stabler pour trouver l’absolution et reconstruire sa vie, tout en dirigeant un nouveau groupe de travail d’élite qui démantèle les plus puissants syndicats criminels de la ville un par un.

Le rythme ne ralentit pas alors que la saison se poursuit avec plusieurs débuts de haut niveau associés à d’énormes succès de retour pour maintenir l’élan du réseau toute l’année en plein essor. Les premières comédies étoilées incluent « Kenan », mettant en vedette Kenan Thompson en tant qu’animateur récemment veuf de l’émission matinale # 2 d’Atlanta qui a du mal à équilibrer son travail et ses jeunes filles; «M. de Tina Fey et Robert Carlock» Le maire »met en vedette Ted Danson comme un homme d’affaires riche qui se présente comme maire de Los Angeles pour toutes les mauvaises raisons; et le producteur et star Dwayne Johnson est programmé pour « Young Rock » de Nahnatchka Khan (« Fresh Off the Boat »), dans une série consacrée et inspirée par les années de formation de la superstar mondiale. Les fans se réjouiront du retour de deux séries préférées alors que Jane Levy et le gang sont de retour pour la saison deux de « Zoey’s Extraordinary Playlist » et que les dames de « Good Girls » sont prévues pour la saison quatre. NBC a commandé 12 pilotes scriptés au cours de son dernier cycle de développement, les décisions n’ayant pas encore été prises en raison de retards de production.

Les succès alternatifs et les nouvelles séries reviendront également à la conquête de la mi-saison, menée par la quatrième saison du smash d’Ellen DeGeneres «Ellen’s Game of Games». Jimmy Fallon se joindra à Ellen aux heures de grande écoute en tant que maître de cérémonie, qui produira et animera «That’s My Jam», une nouvelle série d’événements de variétés de comédie inspirée par les segments musicaux extrêmement populaires et alimentés par des célébrités rendus célèbres sur «The Tonight Show Starring». Jimmy Fallon. » Les rires se poursuivent avec « True Story », avec Ed Helms et Randall Park en tant qu’hôtes d’une série hybride de scripts alternatifs dans laquelle les Américains de tous les jours s’assoient pour partager leurs histoires les plus extraordinaires et incroyablement vraies pour la première fois. Dans le cas de « Small Fortune », les grandes séries peuvent certainement être présentées en petits packages, en particulier dans ce jeu télévisé où des équipes d’amis et de famille se livrent à de petits jeux pour gagner de l’argent énorme.

NBC est à égalité au premier rang pour la saison de prime time de 2019-20 septembre à septembre dans la tranche démographique clé des adultes de 18 à 49 ans, à l’exclusion des sports, et se classe tout simplement au premier rang des programmes scénarisés. L’horaire du réseau est dirigé par la série n ° 1 de la télévision, « NBC Sunday Night Football »; la série scénarisée n ° 1 en 18-49, «This Is Us»; la série estivale numéro 1 la plus regardée de la télévision, «America’s Got Talent»; et les drames de «Chicago» de mercredi, qui se classent tous les trois parmi les 10 meilleurs dramatiques télévisées de 18 à 49 ans et au total.

Les émissions de retour pour le calendrier 2020-21 incluent «The Blacklist», «Brooklyn Nine-Nine», «Chicago Fire», «Chicago Med», «Chicago PD», «Dateline NBC», «Ellen’s Game of Games», «Good Girls »,« Law & Order: SVU »,« Making It »,« Manifest »,« NBC Sunday Night Football »,« New Amsterdam »,« Superstore »,« This Is Us »,« The Voice »et« Zoey’s Extraordinary Playlist. »

D’autres nouvelles séries annoncées précédemment incluent «Kenan», «M. Maire »,« Small Fortune »,« C’est ma confiture »,« Transplantation »,« Histoire vraie »,« Qui pensez-vous que vous êtes? »Et« Young Rock ».