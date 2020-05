DEATH METAL décroche une nouvelle date de lancement

Crédit: DC



Scott Snyder et Greg Capullo Dark Nights: Métal suite Death Metal est revenu à l’horaire de DC.

Initialement sollicité pour une sortie le 13 mai, le début de la série limitée à six numéros est maintenant le 16 juin dans le cadre du calendrier révisé de la fermeture de DC après Diamond. La date du mardi représente les débuts numériques du jour et de la date avec les boutiques de bandes dessinées desservies par les distributeurs Lunar et UCS. Le mercredi 17 juin sera la première date officielle pour les magasins desservis par Diamond.

« C’est une histoire que nous construisons depuis trois ans – nous l’avons présentée lorsque nous avons présenté Dark Nights: Métal« , Raconte Snyder à Newsarama. » lot de fils ensemble pour donner ce que nous espérons sera la fin épique d’une ère de DC comics et le début tout aussi épique d’une nouvelle … «

Depuis que la pandémie COVID-19 a mis toute l’industrie de la bande dessinée en pause, DC (et Snyder) prévoit de Death Metal se sont étendus pour inclure plus de liens, de spéciaux et de problèmes d’anthologie.

« Donc, par exemple, il y a un problème d’anthologie à venir qui est l’une de mes choses préférées que nous ayons jamais faites, c’est un Death Metal guide des Dark Knights. Et ce sont tous les méchants Batmen « , a déclaré Snyder à Newsarama en avril.

« Et puis nous avons un Métal guide qui vous emmène partout dans le monde de Métal et ce qui arrive à la DCU et l’état actuel des choses « , a ajouté l’écrivain.

Et tandis que DC autre événement d’été Génération est M.I.A. dans le calendrier révisé de mai et juin de DC, Snyder a déclaré que Death Metal va « trier » la continuité DC.

« … Le but de toute l’histoire est de trier la continuité et l’univers et de vous donner quelque chose d’amusant, lumineux et cohérent de l’autre côté », a tweeté Snyder précédemment.