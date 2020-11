Deadpool 3 développé par les studios Marvel avec de nouveaux écrivains – / Film

Il semble que Deadpool pourrait bientôt rejoindre l’univers cinématographique Marvel. Après peu ou pas de mouvement sur le projet, Deadpool 3 est en développement aux studios Disney et Marvel. Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, écrivains sur Bob’s Burgers, ont été embauchés pour écrire le script pendant Ryan Reynolds devrait reprendre son rôle de super-héros qui brise le troisième mur. Reynolds a rencontré divers écrivains pour entendre leur pitch pour le prochain Dead Pool film, et les sœurs Molyneux ont fini par l’emporter.

La date limite a le scoop sur Deadpool 3. Dead Pool était un projet Fox, et lorsque Disney a acheté Fox, il y avait une question de savoir si Marvel voudrait ou non garder le super-héros classé R dans sa gamme. Alors que les deux Dead Pool les films étaient de grands succès, le mouvement Deadpool 3 s’était arrêté depuis 2018. Avant Deadpool 2 même en salles, la star Ryan Reynolds a déclaré qu’il doutait que Deadpool 3 se produirait, en disant: «Pour Deadpool 3, tu sais, c’est une chose étrange à dire mais je ne pense pas qu’il y aura un Deadpool 3. Je pense qu’à l’avenir, ce serait un X-Force film, qui serait son équipe, pour ainsi dire.

En 2019, cependant, Reynolds disait que lui et les co-auteurs de la franchise Rhett Reese et Paul Wernick travaillaient sur Deadpool 3 et qu’ils «cherchaient à aller dans une direction complètement différente» avec le nouveau film. Ensuite, pour compliquer davantage les choses, en 2020 Dead Pool créateur Rob Liefeld a déclaré que Marvel n’avait «aucun projet» pour un troisième film.

Mais maintenant, le projet prend de nouveau de l’ampleur. Et, curieusement, il semble que Reese et Wernick soient sortis et que de nouveaux écrivains – les sœurs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin – sont arrivés. écoutez leur pitch pour le prochain épisode. Les crédits de Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin incluent Bob’s Burgers et la nouvelle série Fox Le Grand Nord. le Dead Pool Le compte Twitter a reconnu leur travail passé avec le tweet suivant.

Faire venir de nouveaux écrivains changera certainement les choses et, au cas où vous vous poseriez la question, des sources disent que le plan est de faire Deadpool 3 Classé R, tout comme les deux versions précédentes. Il n’y a pas de directeur attaché pour le moment, et Deadpool 2 réalisateur David Leitch a un emploi du temps très chargé. Cependant, des sources disent que «la porte est ouverte pour le retour de Leitch» puisqu’il n’y a pas de véritable démarrage de la production pour le moment.

Je suis l’un de ces cinglés qui l’ont fait ne pas comme le premier Dead Pool du tout. Cependant, j’ai fini par apprécier le deuxième film, alors allez comprendre. Mais si Reynolds et sa société veulent changer les choses et essayer quelque chose de nouveau avec le matériel maintenant qu’il fait partie de Marvel Studios proprement dit, je suis tout à fait d’accord.

