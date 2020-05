Dead to Me Saison 2: récapitulation, prévisualisations, date de sortie et détails de la distribution

– Publicité –



Dead to Me est une série télévisée de comédie américaine qui est sortie sur Vendredi 8 mai 2020, sur Netflix. Dans la saison précédente, Dead to me suit Jen (joué par Christina Applegate) en raison de la perte de son mari lors d’un délit de fuite, et elle décide de demander dehors qui est le coupable.

Tout en assistant à un groupe de soutien pour la douleur, elle rencontre Judy (Linda Cardellini), et donc, les deux femmes se lient rapidement malgré leur personnalité polaire opposée. Jen va même jusqu’à inviter Judy à prendre des mesures chez elle avec sa famille – puis toutes sortes de secrets commencent à se révéler.

La saison principale s’est terminée avec le cliffhanger principal: après avoir vérifié que Judy était responsable de la mort de son mari, Jen se trouve debout sur le corps de Steve – ex-fiancé de Judy – avec un pistolet à la main.

Dead to Me Saison 2: Récap

Saison 2 suit que sanglant arrière-cour révèle dans la saison 1, avec Jen (Applegate) et Judy (Cardellini). Ils ont tous deux été incapables de garder leurs secrets. Au cours de cette série, un détective de remplacement Perez (Diana Maria Riva) a rejoint l’enquête, Pendant ce temps, Jen et Judy étaient tellement défensifs pour garder leurs proches.

Saison 2: avant-premières

« Parfois, les gens ont besoin d’un amant, ils ont la vérité. » Ce thème fort est particulièrement suivi lors de cette saison 2 de la série. Qui tourne autour des histoires de Jen et Judy. Bien qu’ils soient une personnalité polaire opposée, ils se sont rapidement liés d’amitié et se sont compris.

Dead to Me a mélangé le drôle avec le tragique dans la vie, et il est souvent qualifié de dramatique aussi. Les nouveaux termes qui peuvent décrire le spectacle sont tragicomédie et tragédie. En ces temps importants pour la planète pendant la pandémie de COVID-19 qui a un impact sur la vie de chacun, le divertissement joue un rôle important dans la vie de chacun.

« C’est amusant d’être dans la comédie pour le seul facteur de divertissement, mais si vous pouvez dire quelque chose et représenter quelqu’un d’une manière qu’il se sent vu et moins seul« .

