Dead to Me Saison 2 Bande-annonce – / Film

Mort pour moi, l’un des meilleurs originaux de Netflix, revient pour une toute nouvelle saison de rebondissements. La saison 1 s’est terminée par un meurtre choquant, et il semble que la saison 2 traitera directement des retombées de ce crime. Tout comme la saison 1, il semble que la saison 2 sera un mélange de comédie et d’anxiété. Regarder le Mort pour moi bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.

J’ai dormi Mort pour moi saison 1 quand elle est tombée pour la première fois sur Netflix, mais quand j’ai finalement rattrapé la série, j’étais sacrément impressionné. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, et le mélange de comédie sombre et de rebondissements choquants m’a laissé aimer la série. Dans la première saison, Jen (Christina Applegate) est en deuil de la mort subite de son mari, qui a été tué lors d’un délit de fuite. Elle assiste à une réunion avec d’autres personnes privées de liberté et rencontre Judy (Linda Cardellini). Les deux deviennent des amis rapides, mais il s’avère que Judy a un très gros secret. Et Jen cache ses propres secrets.

La première saison s’est terminée avec le meurtre d’une personne proche des deux femmes, et cette bande-annonce montre que la deuxième saison verra le couple se démener pour couvrir leur crime. Voici le synopsis:

Jen (Christina Applegate), Judy (Linda Cardellini) et les mensonges qui les mêlent sont de retour. Reprenant au lendemain de cette révélation sanglante, le couple irrépressible a de nouveau du mal à garder ses secrets enfouis. Avec un nouveau visiteur surprenant en ville et l’inspecteur Perez (Diana Maria Riva) sur leurs talons, Jen et Judy prennent des mesures drastiques pour protéger leurs proches et les uns les autres – peu importe le coût. De la créatrice primée aux Emmy Awards, Liz Feldman, DEAD TO ME revient pour une deuxième saison addictivement sombre, où les enjeux sont plus élevés, l’amitié est plus profonde et les traumatismes qui lient se profilent plus que jamais.