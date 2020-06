De quoi parle le nouveau troller sur Donald Trump?

Faisant de son mieux pour rester loin des projecteurs, Barron Trump, fils de Donald et Melania Trump. Être victime d’intimidation après le fait que Donald Trump a remporté les élections, il essaie donc de le maintenir aussi bas que possible et sort parfois avec ses parents. Avons-nous déjà remarqué que le fils de Donald Trump était plus grand que? Mais vous ne pouvez pas manquer d’ignorer dans la récente photo de famille. Les gens ne sont pas en mesure de surmonter ce fait que Barron est beaucoup plus grand que Donald Trump.

Quelle est la taille de Barron Trump maintenant?

La photo des Trumps montre Barron, qui a maintenant 14 ans, pour dominer ses parents (selon Business Insider, Barron avait 6’3 en janvier 2020), comme s’il portait des échasses. En fait, il a été en plaisantant par rapport à Bob l’éponge, qui dans un épisode s’est déguisé et porte clairement des échasses.

Barron, 14 ans, atteint une taille énorme au-dessus de ses parents. Selon l’entreprise, Insider Barron était de 6’3 vers janvier 2020. La partie amusante qui en est ressortie était campée sur SpingeBob.

La poussée de croissance frappe Barron si fort que la photo devient si drôle pour les téléspectateurs.Ces dernières années, l’adolescent a eu un impact énorme sur Barron.

Le secret derrière la taille est peut-être l’âge de l’atout, 73 ans.

La photo est partout sur Twitter avec une large diffusion des commentaires. Certains trouvent que c’est un élément pour se moquer des jeunes de 14 ans et de l’autre les suppoters sont extrêmement détestables aux commentaires.

Le vrai fils de Barron Donald Trump?