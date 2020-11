De Donald Jr et Ivanka à Eric, Tiffany et Barron, l’arbre généalogique du président

Les enfants de Donald Trump ont été fortement impliqués dans sa carrière politique à ce jour, apparaissant souvent lors de rassemblements et prenant la parole lors d’événements.Le président américain a cinq enfants issus de ses trois mariages, et au moins quatre d’entre eux devraient prendre la parole à la Convention nationale républicaine de cette année. .Voici tout ce que vous devez savoir sur les enfants de Trump.Le bulletin d’information politique i a coupé le bruit Ivanka TrumpIvanka Trump (Photo: AP Photo / Nell Redmond) Peut-être le plus connu des enfants de Trump, Ivanka Trump est la conseillère principale de son père a participé à la plupart de ses campagnes. Elle a participé à plusieurs des activités commerciales de son père, allant de son travail pour l’organisation Trump avant que son père ne devienne président, à la siégeant au conseil des juges de la version américaine de The Apprentice, dont son père était en charge. a également fait du mannequinat pour des marques de créateurs dans sa jeunesse et a également écrit deux livres d’auto-assistance. Elle est la fille de Trump et de sa deuxième épouse Ivana et est mariée au promoteur immobilier Jared Kushner. Elle devrait prendre la parole lors de la dernière nuit de la Convention républicaine.Donald Trump JrDonald Trump Jr. (Photo: (Photo par Chip Somodevilla / Getty Images) L’aîné des enfants à 42 ans, Donald Trump Jr est le fils de Donald et Ivana Trump. Il est vice-président exécutif de l’organisation Trump et administrateur délégué, dirigeant l’entreprise aux côtés de son frère Eric. Il a également participé aux campagnes politiques de son père et, comme sa sœur Ivanka, a également comparu en tant que juge sur la version américaine de L’apprenti.Donald Trump Jr a cinq enfants avec Vanessa Kay Haydon Trump – le couple s’est marié entre 2005 et 2018, lorsqu’ils ont divorcé. L’année dernière, il a publié un livre intitulé Triggered qui parle de manière critique du politiquement correct et de la gauche politique. -wing aux États-Unis, qui, selon lui, a un complexe de victimisation. Il est connu pour son franc-parler et a été connu pour promouvoir les théories du complot – a récemment été temporairement suspendu de Twitter après avoir répandu de la désinformation à propos de Covid-19, selon Insider.Tiffany TrumpTiffany Trump (Photo: (Photo par Mario Tama / Getty Images) Tiffany est la fille unique de Trump avec Marla Maples, sa deuxième épouse. La jeune femme de 26 ans compte plus de 1,2 million d’abonnés sur son compte Instagram où elle publie souvent des photos de son style de vie mondain glamour. Elle est diplômée de l’Université de Pennsylvanie avec un diplôme en sociologie et a poursuivi ses études au Georgetown University Law Center. En termes d’efforts créatifs, elle a sorti une chanson intitulée Like a Bird en 2011 et a parlé de sa carrière musicale dans The Oprah Winfrey Show.Elle a également participé à la campagne présidentielle de son père en 2016 peu après l’obtention de son diplôme – à l’âge de 22 ans seulement. elle a pris la parole à la Convention nationale républicaine en soutien à son père, où elle a déclaré: «J’ai prononcé quelques discours devant des salles de classe et des étudiants, mais jamais dans une arène avec plus de 10 millions de personnes qui regardent». Elle devrait également prendre la parole à la convention de cette année.Eric TrumpEric Trump (Photo: Win McNamee / Getty Images) Le fils de Donald et Ivana Trump, il est le troisième plus âgé des enfants du président américain, à 36 ans. président de l’organisation Trump, la dirigeant aux côtés de son frère aîné Donald Trump Jr – le couple a suscité une controverse sur la gestion de l’entreprise, en relation avec des accords étrangers présumés pendant la présidence de son père, comme l’expansion d’un terrain de golf en Écosse, Eric Trump a fondé un organisme de bienfaisance en 2007 pour collecter des fonds pour un hôpital pour enfants, mais alors qu’il a levé des fonds importants pour l’hôpital de recherche pour enfants St.Jude – environ 16,3 millions de dollars selon le site Web de l’organisme de bienfaisance – toute collecte de fonds a cessé depuis 2016. Selon Forbes, il y avait également eu une controverse présumée sur la manière dont une partie des fonds de l’organisme de bienfaisance avait été dépensée. Eric devrait également prendre la parole lors du rassemblement de ce soir.Barron TrumpLe président Donald Trump, à droite, et son fils Barron Trump (AP Photo / Susan Walsh) Melania. L’adolescent fréquente une école privée, St. Andrew’s Episcopal School à Potomac, Maryland. Il est considéré comme un passionné de football et a joué pour la DC United’s Development Academy et l’équipe des moins de 12 ans, et joue maintenant pour l’Arlington Soccer Association.

