DC annule les finales d’impression de RWBY & gen: LOCK

Zebra 105934-038 Tête d'impression Zebra GK420t GX420t

tête d'impression 105934-038 pour imprimante étiquette codes barres zebra GK420t et GX420t pour imprimantes: GK420t et GX420t resolution: 8 dots/mm (203 dpi) réf. constructeur: 105934-038 GK420T et GX420T Zebra: Imprimante étiquette code barre Transfert Thermique. Sachez que la société Clemsys propose