Date de sortie de la saison 7 de Bosch, Who Is In Cast? Terrain, bande-annonce et comment s’est terminée la saison précédente [Explained]

Mises à jour de Bosch Season 7: Que doit faire un détective bien connu lorsqu’il est accusé du meurtre d’un tueur en série au cours du plus gros cas de sa vie? Harry Bosch prendrait-il une mesure qui pourrait ne pas rendre justice au garçon mort? Nous le saurons bientôt dans la prochaine saison.

Bosch est une web série américaine sur un détective à Los Angeles. L’histoire s’inspire des romans de Michael Conelly. L’histoire parle d’un protagoniste masculin Harry Bosch, détective.

Bosch Saison 7 Production

La série Web est produite par les studios AMazon et Fabrick Entertainment et créée par Eric Overmyer. Cette émission a gagné en popularité dans la saison 1 et a été approuvée par Netflix pour la prochaine saison. Le tournage a commencé avant le verrouillage; cependant, pendant la pandémie COVID 19, la production s’est arrêtée.

Informations de sortie de Bosch Season 7

Aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée par les créateurs de l’émission; Mais, selon les modèles de sortie de l’émission, il pourrait être publié d’ici avril 2021.

Le casting de Bosch Saison 7

Le spectacle conservera ses principaux protagonistes et en ajoutera quelques nouveaux. Le casting comprend Titus Welliver comme Harry Bosch, Jamie Hector comme Jerry Edgar, Amy Aquino comme lieutenant Grace Billets, Lance Reddick comme Irvin Irving, Madison Lintz comme Maddie Bosch, Troy Evans comme détective Johnson, DaJuan Johnson comme Rondell Pierce, Gregory Scott Cummins comme Detective Moore.

Terrain et nouveautés

La saison 7 est basée sur deux romans de Michael Conelly, The Concrete Blonde et The Burning Room. Un nouveau personnage nommé Lucia Sota sera présenté. Luca travaillera en tant que partenaire de Harry. On verra tous les deux travailler sur le cas du meurtre de mariachi.

Luca serait également un détective et il travaillerait également dans un cas d’incendie. [SPOLER ALERT] Cette saison serait basée sur la façon dont Luca et Bosch font tomber les trafiquants de drogue et les criminels qui ont gouverné le monde.

Fin de la saison précédente

Bosch et Edgar se retrouvent face à face dans le cas du meurtre de Kent. Nous voyons alors prendre une décision importante, que ce soit de laisser aller les choses ou de prendre les choses en main. De plus, Irvin et Maddie décident de leur avenir.

Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté et restez à l’écoute.

