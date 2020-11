D’accord, quel membre du personnel de Joe Biden a choisi la musique de Ghostbusters 2?

« Ton amour, m’élevant plus haut… que je ne l’ai jamais été avant… » la musique de Howard Huntsberry dans Ghostbusters 2 est utilisé par l’équipe Ghostbusting pour aider à inspirer les New-Yorkais à les encourager, alors qu’ils marchent la Statue de la Liberté à travers New York pour porter un coup fatal sur la base du grand méchant.

C’était aussi la musique sur laquelle Joe Biden a terminé son discours de remerciement.

Un membre du personnel de Joe Biden a-t-il vu un lien entre les deux événements? Ou ont-ils simplement aimé la chanson? Les médias sociaux ont leurs soupçons.

« Il joue la chanson qui fait fondre le slime dans Ghostbusters. » – ma femme, sur la chanson de sortie de Biden – Sam Stein (@samstein) 8 novembre 2020

Juste au moment où je pensais que je ne pourrais pas être plus heureux @Joe Biden gagner, il joue la chanson Ghostbusters 2. pic.twitter.com/li4JkMgkeM – Greg Miller (@GameOverGreggy) 8 novembre 2020

Ce n’est pas perdu pour moi que la chanson « Higher and Higher », utilisée ce soir à la fin de @Joe Biden et @KamalaHarris discours, a également été utilisé pendant la scène de @Chasseurs de fantômes 2 où ils animent la Statue de la Liberté pour rallier les citoyens et affaiblir le slime.#ByeDon # BidenHarris2020 pic.twitter.com/rYLZJ0GEP6 – Kristen (@ijlpyou) 8 novembre 2020

Alors Joe Biden vient de quitter la scène pour Higher et tout ce à quoi je pouvais penser était les fantômes sauvant New York avec la Statue de la Liberté. https://t.co/caB8feWgLo @Joe Biden @KamalaHarris @Chasseurs de fantômes # Élection2020 – Ryan Schereck (@MadHouseMonstAr) 8 novembre 2020

Biden et Harris se pavanant vers « Higher and Higher » est le plus lisse #Chasseurs de fantômes 2 référence que j’ai jamais vue. #IfYouKnowYouKnow # 80sbabies – Duante Beddingfield (@DBFreePress) 8 novembre 2020

Biden et Harris se pavanant vers « Higher and Higher » est le plus lisse #Chasseurs de fantômes 2 référence que j’ai jamais vue. #IfYouKnowYouKnow # 80sbabies – Duante Beddingfield (@DBFreePress) 8 novembre 2020

La première chanson était que ton amour ne cessait de m’élever plus haut et j’ai instantanément eu une vision de la statue de la liberté marchant dans la rue (Ghostbusters)

Mais elle souriait. 😂 – RG Alexander (@RG_Alexander) 8 novembre 2020

Respect pour le génie qui a ajouté la chanson (Higher and Higher) de Ghostbusters 2 à la liste de lecture post-discours ce soir. Vous vous souvenez tous de cette scène où ils ont utilisé la musique pour activer la Statue de la Liberté pour vaincre Vigo? Très approprié! Félicitations au vice-président élu Harris et au président élu Biden! – Kim LaBruzza (@ Therealbruzza2) 8 novembre 2020

Ils vont avoir # Ghostbusters2 tendance, n’est-ce pas?

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!