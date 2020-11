Cyberpunk 2077 sera-t-il multijoueur? La date de sortie est probablement dans des années – .

Projet CD RED

Cyberpunk 2077 est sans doute le jeu le plus attendu de la génération PS4 et Xbox One. L’attente pour le jeu a été angoissante grâce à de nombreux retards et au fait que vos Sims peuvent désormais jouer au jeu via des mods pendant que vous devez attendre. Étant donné que son lancement est (espérons-le) à l’horizon, beaucoup de gens ne sont pas sûrs et se demandent donc: Cyberpunk 2077 sera-t-il multijoueur? Vous découvrirez ici pourquoi la date de sortie du multijoueur est probablement dans des années.

Avec Cyberpunk 2077 disponible sur les systèmes de la génération actuelle, ceux qui font la transition vers la prochaine génération peuvent s’attendre à une mise à niveau gratuite en 2021. Le jeu fonctionnera et aura une meilleure apparence au lancement sur la PS5 et la Xbox Series X, mais tous les suivants Les mises à jour -gen n’arriveront que l’année prochaine.

Mais quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous prévoyez de jouer au jeu en décembre ci-dessous, vous découvrirez s’il y aura du multijoueur.

Cyberpunk 2077 est-il multijoueur?

Cyberpunk 2077 n’est pas multijoueur au lancement.

Bien que Cyberpunk 2077 ne soit pas multijoueur au lancement le 10 décembre, la possibilité de jouer avec des amis sera ajoutée à l’avenir.

Cela rend le jeu très similaire à GTA V et Red Dead Redemption 2, qui ont tous deux été lancés en tant que jeux solo uniquement.

Cependant, vous devrez attendre beaucoup plus longtemps pour que le multijoueur soit ajouté à Cyberpunk 2077 par rapport aux deux titres Rockstar mentionnés ci-dessus.

mec cyberpunk 2077 a l’air si bon. les graphismes sont incroyables. Je le veux tellement wow 🥺 aussi s’ils le rendent multijoueur = fou 😯 – daizies (@daiziesz) 19 novembre 2020

Quelle est la date de sortie multijoueur de Cyberpunk 2077?

Il n’y a pas de date de sortie multijoueur pour Cyberpunk 2077.

Mais, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie, CD Projekt RED a suggéré qu’il n’y aura pas de multijoueur dans Cyberpunk 2077 avant au moins 2022.

En effet, la possibilité de jouer avec des amis sera sa propre version AAA, suite à un appel de questions / réponses entre CD Projekt RED et des analystes et investisseurs.

Vous trouverez ci-dessous ce que le responsable de l’édition de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a dit aux investisseurs en janvier 2020 (via Gamesradar):

«En termes de multijoueur, une chose que nous devons préciser est que la version triple-A sur laquelle nous travaillons en parallèle avec CP2077 est le multijoueur Cyberpunk.

Compte tenu de la sortie prévue de Cyberpunk 2077 en septembre et, franchement, de la série d’événements que nous prévoyons de se produire après cette date, 2021 semble peu probable comme date de sortie pour le multijoueur Cyberpunk.

Les informations ci-dessus sont obsolètes car le jeu de base est maintenant lancé en décembre plutôt qu’en septembre, mais en 2022 et au-delà, les fans devraient s’attendre à quelque chose de similaire à GTA Online.

