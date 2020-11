Crownshot révèle qu’il ne figurera pas sur une liste de LEC ou LCS la saison prochaine

in

Photo de Michal Konkol via Riot Games

Après deux ans, l’ancien porte-annonce de SK Gaming, Crownshot, a annoncé qu’il n’avait pas été en mesure de trouver une nouvelle organisation pendant cette période d’agence libre et qu’il ne participerait pas au LEC ou au LCS pour le prochain Spring Split 2021.

Le tireur d’élite de 22 ans a révélé la nouvelle ce soir, après que plusieurs équipes ont dévoilé leurs listes pour l’année à venir. SK était l’une de ces équipes, ayant remplacé Crownshot par l’ancien Premier ministre Misfits ADC Jezu.

Il semble que je ne jouerai malheureusement pas dans le prochain split LEC / LCS. Je vous tiendrai au courant de ce que je prévois de faire à l’avenir, j’avais l’impression d’avoir enfin montré aux gens cette année ce dont je suis capable et je suis impatient de faire mes preuves à nouveau à l’avenir. Je reviendrai. – Crownshot (@CrownshotLoL) 19 novembre 2020

Ces dernières saisons n’ont pas été très fructueuses pour Crownshot et SK Gaming, l’équipe évoluant en tant qu’équipe de niveau intermédiaire dans le LEC. Ils ne semblaient pas pouvoir entrer dans la vraie conversation des prétendants, car ils terminaient constamment la saison régulière en tant qu’équipe éliminatoire marginale qui serait rapidement éliminée au premier tour des séries éliminatoires.

Même si son équipe n’était pas trop impressionnante, Crownshot est resté l’un des membres les plus cohérents de la liste de SK. Selon Elixir d’Oracle, il a eu le quatrième plus grand nombre de victoires dans son rôle et de bonnes statistiques de début de session au cours de la dernière division d’été.

Plusieurs membres de la League of Legends La scène convient que Crownie a fait ses preuves en tant que talent de LEC, y compris le lanceur européen Andy «Vedius» Day. Il est inhabituel de voir que l’un des meilleurs talents de la ligne inférieure du LEC n’a pas pu se trouver une place dans une formation de départ, mais peut-être qu’il pourra montrer ses compétences dans l’une des ligues régionales européennes.

