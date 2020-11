Critique de Great Pretender Saison 2 (sans spoiler)

Edamame est envoyé au Vietnam et à Shanghai et se retrouve au milieu d’un réseau de trafic d’êtres humains qui vend aux enchères des enfants aux riches et aisés. C’est surprenant de voir Bon prétendant explorez un sujet aussi mature et mettez en évidence un coin sombre de la pègre qui est souvent ignoré. Cela semble malheureusement prémonitoire d’une manière que les cas précédents ne l’ont pas fait et cela fonctionne comme un puissant catalyseur pour tous les personnages impliqués. La traite des êtres humains amène également l’histoire d’Edamame à boucler la boucle d’une manière étrange depuis qu’il a déjà taquiné que l’arrestation de son père impliquait des soupçons de traite des êtres humains.

Edamame a consacré beaucoup de chagrin à la perte de sa mère, mais cet accent sur la traite des êtres humains met son père au premier plan d’une manière fascinante. Bon prétendant s’est intéressé à la question de savoir si les gens peuvent fondamentalement changer ou non et cela approfondit encore cette idée, car la vie d’Edamame est parallèle à celle de son père et s’il est condamné à faire face à un destin similaire dans la vie. Bon prétendant a rempli la trame de fond d’Edamame de bizarreries attachantes et de confrontations douloureuses, mais ces nouveaux épisodes l’ont vraiment mis à travers le gant et il mûrit de manière significative. Edamame doit vraiment examiner si Laurent et sa compagnie ont une influence positive ou s’ils le font sombrer plus profondément dans une vie sombre à laquelle il ne pourra pas s’échapper. Laurent est également développé de manière très éclairante qui aide à illustrer comment il est devenu si désaffecté dans la vie.

C’est très amusant de regarder Edamame et le reste de l’équipe se placer dans des rôles appropriés alors qu’ils tentent de démanteler une entreprise corrompue et son vaste réseau de clientèle. Bon prétendant n’a jamais échangé dans la simplicité, mais même selon ces normes, «Wizard of Far East» fonctionne comme un ouroboros de grifting où les doubles-croisements se multiplient en quadruple-croix. Cette griffe culmine d’une manière si extravagante qu’elle rend La piqûre ou Matchstick Hommes semblent paresseux en comparaison. Une version moins soigneusement planifiée de cela semblerait bon marché, mais chaque instant ici est mérité et témoigne de la nature étroitement tracée de ces épisodes.

«Wizard of Far East» joue également encore mieux lors de la deuxième visualisation puisque vous êtes dans ces projets et savez où ils se dirigent. Bon prétendant se livre à de nombreux tropes du genre, mais il ne montre jamais sa main ou se perd en exposition. Cette histoire sait subvertir les attentes et créer de grandes surprises satisfaisantes tant sur le plan narratif qu’émotionnel. C’est cohérent jusqu’à la fin, ce qui met en place un con encore plus ambitieux pour la saison prochaine qui pourrait avoir des ramifications pour le monde entier si cela se concrétise.

Bon prétendant présente un récit brillant, mais c’est aussi un triomphe esthétiquement. Wit Studio est l’un des studios d’animation les plus actifs de l’industrie et ils sont les plus largement reconnus pour leur travail exhaustif sur L’attaque des Titans. Bon prétendant est évidemment beaucoup moins motivée par des scènes d’action tentaculaires, mais l’animation se distingue ici par la façon dont elle enfreint les règles des palettes de couleurs et des modèles de personnages conventionnels. Tant de scènes sont des explosions kaléidoscopiques qui sont tout simplement époustouflantes à prendre en compte. Les arrière-plans et les environnements deviennent aussi attrayants que les plans qui sont en train d’être réalisés. La musique capture également parfaitement à la fois l’énergie maniaque de la série et les virages tendres et introspectifs que prennent les épisodes.