Cricket: Ricky Ponting se demande pourquoi les sélecteurs en tant que David Warner sur le partenaire d’ouverture

L’ancien capitaine australien Ricky Ponting a interrogé les sélecteurs pour avoir suggéré qu’ils demanderaient l’avis de David Warner sur qui le rejoindra en tête de l’ordre, Joe Burns ou Will Pucovski.

Ponting a soutenu Burns pour battre le joueur de 22 ans à la sélection lors du premier test de l’été malgré la domination de Pucovski dans les luttes de Sheffield Shield et Burns.

Pourtant, l’ancien skipper australien a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi l’entraîneur Justin Langer et le président des sélecteurs Trevor Hohns ont déclaré aux médias qu’ils consulteraient Warner pour savoir avec qui il se sentait à l’aise d’ouvrir.

Will Pucovski célèbre après avoir atteint son siècle contre l’Australie occidentale. (Getty)

« Je suis surpris qu’ils lui demandent même, pour être honnête », a déclaré Ponting cricket.com.au.

« Je sais de quoi ils parlent parce qu’ils ont bien fait quand ils ont joué ensemble. C’est une chose intéressante pour un sélecteur de sortir et de dire.

« En fin de compte, ils doivent juste choisir qui ils pensent être le meilleur joueur. Et s’ils pensent que leur meilleur joueur et leur meilleure option est Joe Burns, alors restez avec lui. S’ils pensent que Pucovski est un meilleur joueur. ici et maintenant, ils devraient aller avec lui. «

Ponting était en train d’arbitrer les commentaires faits par Hohns à la suite de l’annonce de l’équipe australienne de 17 joueurs.

« Bien sûr, nous parlons à David », a déclaré Hohns.

« C’est un joueur très senior. Il est très expérimenté et il est important qu’il soit à l’aise aussi à condition que nous soyons, bien sûr, avec la personne avec laquelle il débute.

« Cela contribue grandement à la formation d’un partenariat d’ouverture – vous devez être à l’aise avec votre partenaire. Nous consultons certainement les acteurs sur ces questions. »

Le batteur d’ouverture australien Joe Burns devrait garder sa place. (Getty)

Alors que Ponting pense que le moment de Pucovski viendra inévitablement lorsqu’une place s’ouvre dans l’ordre, le grand australien a souligné l’impact de Burns sur le côté lors de leurs derniers matchs.

Le droitier a été le troisième meilleur buteur d’une équipe australienne qui a remporté ses cinq tests.

« Burns n’a pas fait grand-chose de mal. Si vous revenez à l’été dernier, il a très bien joué lors du premier Test à Brisbane et je me souviens avoir dit de l’enfermer et de lui donner un bon essai pendant un moment.

« Nous avons lu beaucoup de choses sur ce qui s’est passé lors des premiers tours de cricket de Shield, et comme ils n’ont pas joué de match de test depuis si longtemps, beaucoup de gens oublient ce qui s’est passé l’été dernier.

« Les garçons ont été sur une lancée avec leurs performances en test de cricket et je dis toujours que vous ne voulez pas faire trop de changements si vous n’en avez pas besoin. »