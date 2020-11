Covid pourrait entraîner une baisse des taux de survie au cancer, prévient un expert

L’ancien directeur du cancer du NHS craint que l’Angleterre ne connaisse la première baisse des taux de survie depuis des décennies, en raison de la pandémie de coronavirus.En Angleterre, 60% de patients en moins avec un cancer suspecté ont été vus en avril par rapport au même mois en 2019. S’exprimant à BBC Politics East, le professeur Sir Mike Richards a déclaré que la baisse «aura un impact sur les taux de survie au cancer». Le NHS England a déclaré que si certaines personnes étaient dissuadées de se faire contrôler, le message officiel du NHS était «faire pas tarder ». Pendant ce temps, les chiffres officiels ont révélé que le nombre de personnes diagnostiquées avec un cancer en Écosse avait considérablement diminué en raison du premier verrouillage du coronavirus. Les taux de survie « pourraient diminuer » En Angleterre, 60% de moins de patients suspectés de cancer ont été vus en avril, par rapport au même mois en 2019 (Photo: Peter Byrne / PA) Sir Mike était directeur national du cancer au ministère de la Santé entre 1999 et 2013, et pense qu’il est trop tôt pour déterminer quel sera l’impact global sur la survie au cancer, mais il explique qu’au cours des 40 dernières années, les taux de survie au cancer dans ce pays s’améliorent chaque année. Il a déclaré: «Il y a évidemment une préoccupation qui pourrait en fait redescendre en 2020. Mais nous ne le saurons pas avant un certain temps. «Nous savons que le cancer a été durement touché pendant la pandémie. Dès que la première vague a frappé, les patients ne se présentaient pas à leur médecin généraliste et n’étaient donc pas dirigés vers les hôpitaux. »Les services de diagnostic ont également été touchés. La chirurgie a été beaucoup plus difficile. »Les choses se sont améliorées depuis. Au lieu de la hausse constante que nous avons vue, il est possible que nous puissions voir une certaine baisse. début de l’épidémie, en raison de la peur d’attraper Covid-19. De même en Ecosse, lors du premier lock-out, un rapport de Public Health Scotland a déclaré qu’il était probable que certaines personnes présentant des symptômes de cancer possibles n’aient pas contacté leur médecin généraliste car elles craignaient d’attraper Covid-19 en se rendant à des rendez-vous. Research UK a signalé une baisse inquiétante du nombre de personnes référées pour des tests de cancer du poumon au Pays de Galles. La directrice générale de Cancer Research UK, Michelle Mitchell, a déclaré: «Nous ne pouvons pas attendre la fin de la pandémie. À chaque instant qui passe, une vague de cas de cancer non diagnostiqués se développe. Cependant, Sir Mike a salué la façon dont le NHS s’est rétabli de la première vague, et a déclaré qu’il avait «fait un excellent travail», les dernières données montrant que les services de lutte contre le cancer revenaient à la normale. derrière d’autres pays dans nos taux de survie au cancer, il y a donc un gros travail de rattrapage à faire de toute façon. «Il s’agit en grande partie de faire en sorte que les patients puissent être diagnostiqués plus tôt.»