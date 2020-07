COVID-19 souligne notre dépendance à Internet !! Mais l’accès à Internet peut-il être un droit humain fondamental ?? Découvrez les détails ici !!

C’est en effet une période difficile. Être confiné dans nos maisons a en effet affecté nos vies. Alors que beaucoup souffrent pour répondre à leurs besoins quotidiens, nous sommes quelques-uns qui travaillons toujours pour maintenir le fonctionnement du monde. Internet joue un rôle majeur dans nos efforts. La pandémie a mis en évidence notre dépendance à l’accès à Internet.

Impact de l’accès à Internet

Le scénario de l’éducation a immédiatement été mis en ligne en mars. Les visites de télémédecine ont supplanté différents services médicaux. Gagner sa vie ou maintenir une entreprise dépend des affaires en ligne et des rassemblements Zoom. De plus, certaines applications de suivi des contacts dépendent des informations du téléphone portable pour suivre toute personne qui a été à proximité d’une personne contaminée par le coronavirus.

Mais tout le monde n’a pas le privilège d’avoir accès à Internet. Tout en observant la dépendance croissante à l’égard de la connectivité Internet, la dérive numérique a permis aux chercheurs d’examiner son importance et de voir si l’accès à Internet peut être revendiqué comme un droit de l’homme.

L’accès à Internet peut-il être un droit humain?

Les chercheurs qui acceptent qu’Internet soit un droit de l’homme ont proposé quelques méthodologies légales de premier plan qui dépendent des conventions et traités mondiaux existants. Quoi qu’il en soit, un grand nombre de ces cas peuvent être exagérés dans la mesure où ils prennent les garanties légitimes existantes pour le droit de parler librement du discours et s’efforcent de les étendre pour couvrir également l’accès à Internet. Une méthodologie qui aspire progressivement affirme que des degrés croissants d’aide universelle font de la «loi standard» – une sorte d’entente légitime implicite entre les pays – qui accorde à l’accès à Internet le statut de droit humain.

En revanche, des personnalités clés, par exemple, Vint Cerf, qui a co-composé les conventions spécialisées fondamentales sur lesquelles Internet est basé, ont diffusé un article d’opinion largement lu en 2012 garantissant que l’innovation en lecture est un agent habilitant des droits, pas un droit lui-même. Les sceptiques suggèrent que nous devons faire attention à confondre Internet avec les opportunités qu’il offre.

Aucune des méthodologies ci-dessus n’a encore obtenu un solide soutien. Les individus ont plutôt commencé à se demander si Internet pouvait être un «droit humain adjoint». Une sorte de droit facultatif qui empêche les droits principaux de devenir obsolètes et inutiles. L’option de libérer le discours, par exemple, serait vide sans le privilège d’une presse libre – un droit auxiliaire. Recevoir cette méthodologie accentuerait la façon dont l’accès à Internet s’est harmonieusement mêlé aux droits fondamentaux, par exemple, le droit de parler librement, le droit à l’éducation et ce n’est qu’un début. Cette compréhension est particulièrement appropriée à l’époque de la pandémie, lorsque les types de correspondance et d’activité non numériques sont moins sûrs ou d’autant plus chers.

Cet argument peut-il être sauvegardé?

Mais, affirme que l’Internet est un droit de l’homme adjoint s’appuient sur un cas expérimental – que les individus ne peuvent pas exercer leurs droits essentiels sans utiliser Internet. Pour tester cette affirmation, un groupe de spécialistes politiques de l’Université de Haïfa a mené un test contrôlé pour mesurer le lien entre la connectivité Internet et la capacité de participer à la vie urbaine.

Ce test, le premier d’un afflux organisé d’examens sur Internet, s’est concentré sur trois territoires de la vie urbaine – le discours politique, l’affiliation politique et l’accès aux données politiques. Les membres désemparés étaient invités à se joindre à une chasse aux butineurs avec un virage. La moitié des membres faisaient partie du groupe de référence et ont été autorisés à utiliser tous les actifs dont ils disposaient, tandis que l’autre moitié, fermement vérifiée, s’est vu refuser tout type d’accès à Internet. Leur tâche était de terminer les travaux qui reflètent les devoirs civiques essentiels.

Dans un digne représentant de l’inventivité humaine, de nombreux membres sans Internet ont établi des réactions imaginatives au test. Ils sont restés sur les tables de la bibliothèque pour transmettre des adresses et ont écrit des marques sur les murs. Cependant, pour chaque réalisation solitaire, il y a eu beaucoup plus de déceptions, les membres refusés par Internet montrant une insatisfaction croissante face à leur apparente impuissance. 100% des sujets du groupe de contrôle ont utilisé Internet pour terminer leurs missions (car y a-t-il une raison valable pour laquelle vous ne le feriez pas?), 89% de cette réunion ayant réussi.

Il est intéressant de noter que les personnes du groupe refusé par Internet ont été obstruées, avec pas exactement la moitié d’entre elles ayant réussi une évaluation de passage et seulement 12% ayant effectivement terminé toutes leurs missions. Contrôlant une large gamme du segment et des facteurs innovants, l’accès à Internet a fini par être le seul facteur qui a le mieux anticipé l’achèvement de la mission – plus que l’instruction, l’âge ou la capacité mécanique.

Les conséquences !!

La plupart des droits fondamentaux que nous sous-estimons sont actuellement indissociablement liés à l’accès à Internet. La procédure de numérisation sociale n’a pas commencé avec la pandémie, mais le coronavirus a accéléré le mouvement. Par exemple, l’infection a accéléré la couverture des journaux imprimés dans le monde entier, de sorte que les individus sans Internet ne peuvent pas accéder aux données politiques qui jettent les bases d’une démocratie florissante. De plus, l’enrôlement des électeurs pendant la pandémie s’est effondré partout aux États-Unis, mais le décrochage serait plus regrettable sans la capacité de s’inscrire sur le Web.

Cette dépendance stupéfiante – prise à la fois dans des situations contrôlées et dans la réalité – est alarmante, car elle s’accompagne d’un développement d’impuissance à la déconnexion. La pandémie de coronavirus a assombri cette absence de défense, avec des rapports de familles se rassemblant dans les aires de stationnement pour rechercher le WiFi. Nous pouvons nous moquer de savoir si les individus devraient réserver un privilège à l’accès à Internet, mais il existe des preuves solides qu’il est difficile de pratiquer des tâches communautaires essentielles sans lui.

