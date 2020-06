Coronavirus: la construction de nouveaux hôpitaux sera accélérée dans le cadre de la création d’emplois après la pandémie

ActualitésBoris Johnson déterminé à poursuivre le programme de «montée en niveau» des conservateurs dimanche 7 juin 2020, 19 h 59Mis à jour dimanche 7 juin 2020, 20 h 00Boris Johnson veut poursuivre les projets d’infrastructure (Getty Images) la construction de nouveaux hôpitaux et écoles sera ordonnée par Boris Johnson dans les semaines à venir pour «reconstruire la Grande-Bretagne» après la pandémie de coronavirus. Il établira les plans d’un vaste programme de travaux dans le but de créer des emplois, rejetant les appels à dépenses. Appuyez sur pour récupérer une partie de l’argent utilisé pour soutenir l’économie depuis mars.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa lettre i coupe le bruitLes espoirs prudents du Premier ministre de pouvoir changer d’orientation ont été renforcés par des chiffres récents indiquant que la mort de la Grande-Bretagne et Le taux de mortalité officiel des coronavirus au Royaume-Uni a augmenté de 77 dimanche, le chiffre quotidien le plus bas depuis le début du verrouillage il y a 11 semaines, pour porter le total à 40542. L’Ecosse et l’Irlande du Nord n’ont signalé aucun nouveau décès, bien que le gouvernement écossais ait mis en garde contre la lecture excessive d’un chiffre d’un week-end. M. Johnson a déclaré aux ministres qu’il pensait qu’il était plus important que jamais de poursuivre les plans du manifeste conservateur de « monter de niveau ». Selon des sources de Whitehall, il annoncera des mesures visant à accélérer le programme de construction d’hôpitaux promis par le parti lors des élections, ainsi que le remplacement des sites scolaires en ruine. Le conseiller, Dominic Cummings, a précédemment appelé à des réformes du système de contrôle judiciaire pour permettre l’approbation plus rapide de grands projets. Permettre aux magasins d’ouvrir toute la journée de dimanche est également considéré par les ministres comme une mesure pour stimuler le commerce de détail. Rishi Sunak étudierait des propositions pour un programme de mise à la casse de voitures de 1,5 milliard de livres sterling pour stimuler les ventes de véhicules électriques et hybrides.