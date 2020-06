Coronavirus en Italie : le virus en passe de disparaître ?

Comme le nombre de cas quotidiens de coronavirus diminue en Italie, certains médecins laissent entendre que le virus s’affaiblit et a pratiquement disparu dans le pays.

Alberto Zangrillo, qui dirige l’hôpital San Raffaele de Milan, a déclaré à la télévision italienne dimanche que « en réalité, le virus n’existe plus cliniquement en Italie », a rapporté Reuters.

« Les prélèvements effectués au cours des dix derniers jours ont montré une charge virale en termes quantitatifs absolument infinitésimale par rapport à ceux effectués il y a un mois ou deux mois », a déclaré M. Zangrillo.

Les autorités demeurent prudentes

Les autorités de santé publique en Italie et l’Organisation Mondiale de la Santé ont néanmoins remis en question ces déclarations.

« En attendant que des preuves scientifiques viennent étayer la thèse de la disparition du virus… J’invite ceux qui disent en être sûrs à ne pas semer la confusion parmi les Italiens », a déclaré Sandra Zampa, sous-secrétaire du ministère italien de la santé, dans un communiqué, selon Reuters.

« Nous devrions plutôt inviter les Italiens à faire preuve de la plus grande prudence, à maintenir une distance physique, à éviter les grands groupes, à se laver fréquemment les mains et à porter des masques ». La transmissibilité et la gravité du virus « n’ont pas changé ».

Il pourrait y avoir une autre explication à l’observation de Zangrillo selon laquelle les patients italiens ont aujourd’hui une charge virale inférieure à celle des patients d’il y a deux mois, lorsque l’Italie était au plus fort de l’épidémie.

La charge virale est la quantité de virus présente dans un échantillon prélevé sur un patient. Les scientifiques ne savent toujours pas si une charge virale élevée est en corrélation avec des cas de coronavirus plus graves. Mais deux études publiées dans la revue The Lancet suggèrent qu’en moyenne, les personnes qui ont développé des problèmes respiratoires plus graves liés au COVID-19 avaient une charge virale plus élevée lors de leur première admission à l’hôpital que les personnes ayant des cas bénins.

Un avis qui sème le trouble auprès de la population

« Dans une situation où le nombre de cas graves est en baisse, il est peut-être temps de commencer à observer les personnes présentant des symptômes moins graves – donnant l’impression que le virus est en train de changer », a déclaré Martin Hibberd, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, au site d’information italien The Local.

En mars, le nombre de nouveaux cas confirmés chaque jour en Italie s’élevait à environ 6500. Le système de santé du pays étant tendu, en général, seuls les patients présentant les cas les plus graves sont admis à l’hôpital. Mais à la fin du mois de mai, le nombre de nouveaux cas quotidiens était tombé à environ 300.

Selon Maria van Kerkhove, responsable technique à l’OMS, « le coronavirus continue d’infecter les gens au même rythme qu’au début de la pandémie, et la même proportion de personnes – environ 20 % – développe des cas graves. “En ce qui concerne la transmissibilité, cela n’a pas changé. En termes de gravité, cela n’a pas changé”, a-t-elle déclaré lors d’un point de presse lundi.

Un virus moins virulent qu’auparavant

Matteo Bassetti, un médecin qui dirige la clinique des maladies infectieuses de l’hôpital San Martino à Gênes, a déclaré dimanche que le coronavirus ne semblait plus aussi mortel qu’auparavant. “La force que le virus avait il y a deux mois n’est plus la même qu’aujourd’hui”, a déclaré Bassetti à une agence de presse italienne, ajoutant qu’ “il est clair qu’aujourd’hui la maladie COVID-19 est différente”.

Mais selon Michael Ryan, le directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, il est peu probable que le coronavirus ait muté pour devenir moins dangereux. “Nous devons être exceptionnellement prudents pour ne pas donner l’impression que le virus, de son propre chef, a soudainement décidé d’être moins pathogène”, a-t-il déclaré lundi.