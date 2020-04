Coronavirus contre l'école de karaté Cheerleader.

David Doub avait initialement prévu de faire un Kickstarter d’un mois début avril pour la bande dessinée multisegment, École de Karaté Dusk Vs Cheerleader. Il avait juste besoin de payer à l’artiste le dernier montant dû et de payer pour la coloration. À quel moment le coronavirus s’est produit et le monde s’est soudainement terminé. Doub écrit pour Bleeding Cool sur la façon dont cela a tout changé et sur l’offre spéciale qu’il propose aux lecteurs de Bleeding Cool et à leurs propres magasins de bandes dessinées. Doub écrit.

Ensuite, le coronavirus a attaqué le monde et tout s’est arrêté pour aider à sauver tout le monde. Pour aplatir la courbe. Naturellement, j’ai choisi d’arrêter le lancement de Kickstarter. Les gens souffraient. Les gens se débattaient. Ce n’était pas le moment de financer une simple bande dessinée. Mais alors que j’étais assis là et regardais tout ce qui se passait, j’ai vu comment les communautés se sont mobilisées pour aider les gens. J’ai vu comment la communauté de la bande dessinée s’est mobilisée et a aidé les moins fortunés et luttait pour survivre. Même de petites étapes, comme partager une bande dessinée, signifiaient beaucoup pour les gens. J’ai donc commencé à prendre des mesures pour aider de la façon la plus simple possible.

Tout d’abord, j’ai offert des PDF gratuits de mes bandes dessinées. Puis j’ai commencé à collectionner les bandes dessinées d’autres personnes et à les ajouter à la pile. Remarque – vous pouvez obtenir toutes les bandes dessinées ici si vous êtes intéressé.

Ensuite, je parlais à mon ami Jerry, un artiste avec qui j’ai travaillé sur de nombreux projets. Il a été licencié et se mettait correctement en quarantaine et se demandait si nous pouvions faire une bande dessinée sur le Web, alors il avait autre chose à se concentrer. Quelque chose pour le distraire du monde extérieur pendant un petit moment. Donc, nous avons fait un Webcomic et ensemble, nous avons oublié la pandémie pendant un certain temps. Vous pouvez actuellement lire la bande dessinée ici.

Ensuite, je parlais à Helmut, l’artiste du Kickstarter, École de Karaté Cheerleader Dusk Vs. Il est aux Philippines et gagne sa vie grâce à l’art et, bien sûr, il avait du mal à joindre les deux bouts. J’ai également parlé à Daniel, le coloriste de la bande dessinée, de sa situation. J’ai vu que Diamond avait fermé ses portes et les grands éditeurs ont cessé de faire des bandes dessinées. Cela signifiait que les magasins de bandes dessinées n’avaient pas de nouveau produit pour vendre des gens.

En ajoutant tout cela, j’ai décidé de relancer le Kickstarter afin que je puisse essayer d’aider tous les problèmes énumérés ci-dessus, au moins de manière modeste. Je l’ai fait en deux semaines, pour pouvoir mettre les fonds plus rapidement entre les mains de ceux qui en avaient besoin.

Un Kickstarter est difficile même dans les bons moments, donc pendant cette crise, ça a été fou. Mais comme j’ai jonglé avec mon travail et ma vie de famille en exécutant ce Kickstarter, j’ai remarqué quelque chose. J’ai remarqué que je n’avais pas peur. J’étais conscient des dangers du coronavirus, mais je n’avais pas peur. Chaque nuit, mon pauvre fiancé faisait des cauchemars pour prendre soin de notre famille pendant cette pandémie, mais je pouvais dormir plus profondément et me concentrer sur les tâches à accomplir.

Je faisais face à cette crise parce que la joie de faire des bandes dessinées me procurait une source de réconfort. La bande dessinée avait toujours été là pour moi pendant les mauvais moments de ma vie. La bande dessinée m’avait toujours amusé et m’avait distrait de mes ennuis, même si c’était juste un peu, mais juste assez pour que je puisse me reposer et continuer. Pendant que j’essayais d’aider courageusement tout le monde à travers les bandes dessinées, les bandes dessinées et tout le monde m’aidait. Merci Comics. Merci à la communauté des bandes dessinées.

Pour continuer cet esprit de don, pour tous les lecteurs de Bleeding Cool qui vont faire un don au Kickstarter, je donnerai gratuitement une pile de dix exemplaires de la bande dessinée au magasin de votre choix. Envoyez simplement un message dans le Kickstarter que vous avez lu cet article et faites-nous savoir à quel magasin vous souhaitez envoyer les bandes dessinées. L’espoir est que cela donnera au magasin plus de stock à vendre pour aider pendant ces temps difficiles.