Le FC Bayern Munich devra affronter Corentin contre le Werder Brême Tolisso dispenser. David Alaba serait en contact avec Zinedine Zidane et Jamal Elle a dû ravi dans les U21 d'Angleterre.

FC Bayern: Corentin Tolisso sera probablement absent contre le Werder Brême

Le FC Bayern est menacé de perdre un autre milieu de terrain central face au Werder Brême (samedi, 15h30 dans LIVETICKER). Selon le botteur Corentin Tolisso ne peut pas participer.

Le joueur de 26 ans avait quitté prématurément l’équipe de France en raison d’une raideur musculaire. Jeudi, il ne pourra toujours pas s’entraîner avec l’équipe et commencera à la place par un entraînement de course à pied.

Hansi Flick doit complètement réorganiser son milieu de terrain car Joshua Kimmich s’est blessé au genou avant la pause internationale. En remplacement, le vétéran Javi Martinez est disponible.

FC Bayern Munich: programme après la trêve internationale

Date Temps concurrence adversaire endroit 21.11.2020 15h30 Bundesliga Werder Brême Accueil 25.11.2020 21 horloge Ligue des champions FC Salzbourg Accueil 28.11.2020 15h30 Bundesliga VfB Stuttgart Un moyen 01.12.2020 21 horloge Ligue des champions Atletico Madrid Un moyen 05.12.2020 18h30 Bundesliga RB Leipzig Accueil

Zinedine Zidane est apparemment en contact avec David Alaba, dont l’avenir n’est toujours pas clair. Les rapports botteur.

En conséquence, le Real Madrid s’intéresse au défenseur, mais d’un point de vue financier, un engagement sans transfert de l’Alabas n’est pas gérable.

David Alaba: données de performance du FC Bayern pour la saison 2020/21

concurrence Jeux Déchiré modèles Minutes 6 1 – 461 3 – – 270 1 – 1 112

FC Bayern: Jamal Musiala inspire les U21 anglais

Jamal Musiala a reçu beaucoup d’éloges pour sa performance lors de la victoire d’Angleterre U21 contre l’Albanie. Le jeune FC Bayern, âgé de 17 ans, a marqué un but de 5-0.

« Je pense que Jamal a été excellent aujourd’hui. Vous pouvez dire qu’il n’est pas physiquement à la fin de son développement – mais il va être un gars brutal », a déclaré Aidy Boothroyd, entraîneur des Three Lions U21.

« Son cerveau et ses pieds sont très impressionnants, il est extrêmement astucieux. Il me pose un joli problème. Nous voulons le garder », a-t-il déclaré.