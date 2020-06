CoreDAR développe un appareil Glamos LiDAR qui rend les écrans sans contact

Deux anciens ingénieurs de Samsung de la société de technologie CoreDAR ont conçu un petit appareil LiDAR appelé Glamos qui peut transformer n’importe quel écran en un écran tactile interactif, mais sans contact. Mesurant à peine 1,5 pouces, le Glamos de poche a été présenté par ses créateurs « le plus petit appareil LiDAR du monde » avec la consommation d’énergie la plus faible.Le capteur de mouvement utilise la technologie LiDAR (détection et télémétrie de la lumière), généralement utilisée par les véhicules autonomes pour détecter les obstacles, pour créer un écran tactile virtuel supplémentaire à la place de celui de l’utilisateur Compatible avec les téléphones, ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs de bureau et téléviseurs intelligents, Glamos adapte automatiquement la taille de l’appareil auquel il est connecté.Une fois connecté à un appareil, les écrans ordinaires sont capables d’identifier et de répondre aux gestes effectués dans l’air sans que l’utilisateur n’ait à toucher physiquement l’écran. « En expérimentant avec la technologie LiDAR au Samsung Electronics C-Lab, j’ai vu les potentiels de la technologie « , a déclaré le fondateur de CoreDAR, Charles Lee. » Je voulais créer un appareil LiDAR plus petit et plus abordable – un appareil que n’importe qui pourrait utiliser n’importe où. « Le capteur utilise un module de miroir rotatif au lieu d’une caméra pour balayer son environnement dans un mètre rayon, mesurer la distance entre lui-même et d’autres objets avant de transformer les données en coordonnées tactiles et d’envoyer les coordonnées à l’écran d’affichage. « Les consommateurs veulent des produits sans contact pour limiter la propagation des germes », explique Patrick Speck de Grohe. Le module se déplace à 40 images par seconde, ce qui signifie qu’il capture les mouvements de l’utilisateur 40 fois par seconde et détecte 180 degrés de mouvement. « Sur les ordinateurs portables, vous vous sentirez comme vos mains sont une extension du curseur de votre souris « , ont déclaré les créateurs. Selon ses développeurs, l’appareil Glamos est particulièrement adapté pour faire des présentations au bureau ou à l’école, regarder du contenu sans avoir à utiliser la télécommande, ou pour utiliser des appareils électroniques lors de la cuisson pour éviter de les salir.Il peut également être utilisé pour donner vie à des jeux mobiles pour le multijoueur ou une expérience de type Nintendo Wii. Si Glamos est connecté au téléphone de l’utilisateur, le contenu ou le jeu joué sur le téléphone peut être projeté sur un écran plus grand à l’aide d’un câble HDMI. La technologie peut également être projetée sur les murs, les tableaux blancs ou dans les airs. « Au lieu de jouer à Candy Écrasez votre petit téléphone pendant des heures, vous pouvez le jouer sur un écran de télévision et le transformer en une activité sociale passionnante « , ont déclaré les concepteurs. Dans sa forme actuelle, Glamos a été publié en tant que prototype fonctionnel après plus de 100 itérations et tests. Les créateurs continuent de travailler sur la conception finale du matériel avant de le mettre en production de masse.Le design arrive à un moment pertinent à la lumière de la pandémie de Covid-19, quand un nombre croissant de consommateurs cherchent des objets sans contact pour éviter la propagation de bactéries et virus. Les bâtiments où vous n’avez pas besoin de toucher quoi que ce soit sont « tout à fait réalisables », explique Paul Flowers, le directeur de la conception de la marque de technologie de l’eau LIXIL, Paul Flowers, a expliqué comment la demande de produits sans contact tels que les toilettes et les robinets augmente rapidement dans les bâtiments partagés Comme l’explique Flowers, il est « tout à fait possible de créer un environnement qui élimine le besoin de toucher les surfaces » grâce à une technologie comme les portes automatiques et les capteurs.