Conservation Cast de Maya Higa lève plus de 67000 $ pour une association caritative

La streameuse populaire Maya Higa a utilisé Twitch pour collecter avec succès des fonds pour des dizaines d’organisations caritatives de conservation. Dans un flux récent, Maya a révélé que son podcast avait permis de collecter plus de 67 000 $ pour les efforts de conservation en seulement 50 épisodes.

Chaque épisode de Conservation Cast du streamer se concentre sur un organisme de bienfaisance différent et permet à des invités spéciaux tels que des écologistes et des passionnés de la faune d’interagir avec un public et de diffuser leur message chaque semaine.

Higa et sa communauté ont collecté plus de 32000 $ lors de son premier flux caritatif en mai 2019, ce qui lui a fait comprendre à quel point elle pouvait avoir un impact en utilisant Twitch pour sensibiliser le public. Higa a accueilli le premier casting de conservation le 12 juillet 2019 et a collecté 3010 $ pour l’American Eagle Foundation.

Dans un flux récent, Higa a expliqué que le but de la Conversation Cast est de fournir un endroit où les gens peuvent en apprendre davantage sur les animaux et recueillir des informations auprès d’experts. Cela les amènera à se soucier des animaux et, espérons-le, ils voudront les aider à les préserver en faisant un don aux divers organismes de bienfaisance.

The Conservation Cast a continué de réussir et a aidé des dizaines d’organisations telles que Shark Advocates International, Save the Rhino, le Exotic Feline Rescue Center et le Dian Fossey Gorilla Fund. Il y a eu un total de 50 épisodes de Conservation Cast à ce jour, et le podcast compte en moyenne 1 410 téléspectateurs par épisode. Il y a eu plus de 22 000 téléspectateurs uniques et la chaîne de Higa a accumulé plus de 5 200 000 vues depuis qu’elle a commencé à diffuser.

Higa continuera d’utiliser Twitch pour informer les téléspectateurs et aider diverses organisations à obtenir le soutien dont elles ont besoin.

