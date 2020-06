– – –

Les indices de coronavirus du CDC doivent généralement être considérés comme les informations les plus précises et les plus fiables disponibles.

Mais le mois dernier, le CDC a fait un changement significatif vers les données COVID-19 sur son site Web qui font plus de mal que de bien.

Le CDC dit maintenant que le nouveau coronavirus ne se propage pas facilement à partir de surfaces ou d’objets en contact.

Conseils sur les coronavirus du CDC

Pourtant, tout le monde serait sage de rejeter complètement cette annonce et de continuer à désinfecter les surfaces et leurs mains aussi souvent que possible.

Le nouveau coronavirus est encore si frais que nos connaissances sur ce virus changent quotidiennement.

Les choses que nous pensons connaître pendant une semaine peuvent se révéler erronées la prochaine fois.

et les conseils que nous étudions depuis des mois pourraient tourner la tête en une minute.

Un exemple parfait est venu lorsque Trump a déclaré.

qu’il prenait régulièrement de l’hydroxychloroquine à titre préventif pour éviter de saisir le COVID-19.

Trump est différent tout le temps.

nous n’avons donc aucune méthode pour savoir s’il l’exécute.

Tout d’abord, il n’y a jamais eu de suggestions dans le milieu des soins de santé.

que l’hydroxychloroquine pourrait être une mesure préventive.

Le médicament a plutôt été étudié comme thérapie potentielle pour ceux qui ont déjà contracté COVID-19.

Trump en parlait à plusieurs reprises

Trump en parlait à plusieurs reprises sans véritable science pour étayer sa revendication.

De toute évidence, nous savions bien avant que l’hydroxychloroquine ne se réveille au visage de Trump.

ses recommandations concernant l’enregistrement du nouveau coronavirus peuvent et doivent être ignorées.

Le CDC, d’autre part, est une organisation sur laquelle nous pouvons compter pour fournir les informations les plus précises et les plus fiables disponibles.

L’organisation est également généralement très prudente quant à la façon dont elle présente les informations.

Si le CDC fait une recommandation – comme celle qui dit que nous devons tous porter des masques et une distanciation sociale en clinique – vous devriez presque toujours entendre.

Nous disons «presque» car il y a une nouvelle friandise sur le site du coronavirus du CDC que vous devriez envisager d’ignorer.

La semaine dernière, nous vous avons parlé d’un changement, petit mais significatif, sur les pages du CDC concernant la prévention de la maladie avec COVID-19.



Le site avait précédemment inclus un avis que cela pourrait être possible.

pour faire face à la maladie en touchant une surface ou un objet avec le virus dessus.

A titre d’exemple, si une personne malade touche une poignée de porte.

puis vous touchez la même poignée de porte.

alors vous pouvez potentiellement obtenir le coronavirus du livre dans vos paumes et vous infecter en touchant votre visage.

Maintenant, cependant, que le CDC a changé cette partie de son site Web. La facilité avec laquelle un virus se propage d’une personne à l’autre peut différer.

CDC a changé cette partie de son site Web

Certaines infections sont très contagieuses, comme la rougeole.

bien que d’autres maux ne se propagent pas aussi rapidement.

Un autre facteur est de savoir si la propagation se poursuit, ce qui signifie qu’elle se déplace de personne à personne sans cesser de fumer.

Le virus qui cause COVID-19 se propage assez rapidement et durablement entre les gens.

Les informations provenant de la pandémie de COVID-19 en cours suggèrent que ce virus se propage plus efficacement que la grippe.

mais moins économiquement que la rougeole, très contagieuse.

Le virus ne se propage pas facilement d’autres manières. COVID-19 est un nouveau trouble, et nous apprenons encore comment il se propage.

Il est possible que COVID-19 se propage par d’autres moyens.

mais ceux-ci ne sont pas considérés comme les principaux moyens de propagation du virus.

De toucher des surfaces ou des objets.

Il est possible qu’une personne puisse obtenir COVID-19.

en touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus, puis en touchant sa bouche, son nez ou peut-être ses yeux.

On ne pense pas que ce soit le principal moyen de propagation de l’infection. mais nous en apprenons davantage sur ce virus particulier.

À l’heure actuelle, le risque de propagation du COVID-19 des animaux aux humains est pris en compte.

Des gens aux animaux.

Il semble que le virus qui conduit au COVID-19 peut se propager des personnes aux animaux dans certains scénarios.

Le CDC connaît un petit nombre d’animaux de compagnie dans le monde. tels que les chiens et les chats, qui seraient infectés par le virus qui cause COVID-19.

surtout après un contact étroit avec des personnes atteintes de COVID-19.

Découvrez ce que vous devez faire au cas où vous auriez des animaux de compagnie.

– – –