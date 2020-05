Concours Eurovision de la chanson: l’histoire de Fire Saga Date de sortie

– Publicité –



Concours Eurovision de la chanson: Il y a quelques jours, Netflix a taquiné le film en sortant le premier morceau du nouveau film sur le Concours Eurovision de la chanson. La première piste est nommée «Volcano Man». Les Australiens l’ont également vu sur SBS dans la nuit de « Eurovision 2020: Big Night In! ». Après la sortie de la chanson Volcano Man, les fans se demandent ce qu’est le film. Eh bien, voici quelques informations que nous connaissons jusqu’à présent:

Quand sortira «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»?

L’Eurovision Song Contest 2022 était la scène réelle où le film serait sorti. Mais maintenant, en raison de la pandémie de COVID-19, l’Eurovision a été annulée. Plus tard, les fabricants ont officiellement annoncé que le film allait sortir sur la plate-forme de Netflix le 26 juin.

Quelle est l’intrigue du movc’est à dire:

Dans ce film, nous verrons le voyage de deux chanteurs d’Irlande, connus sous le nom de Lars Erickssong et Sigrit Ericksdottir. Le film est une belle démonstration de la façon dont deux chanteurs représentent l’Islande au Concours Eurovision de la chanson tout en traversant certains problèmes. Nous allons également entendre des chansons incroyables de ce film. Le scénario du film est écrit par Andre Steele et Will Ferrell.

Qui sera dans le casting du film à venir:

Le film mettra en vedette des stars célèbres jouant différents rôles dans le film. Nous verrons Will Ferrell jouant le rôle du chanteur Lars Erickssong et le rôle de Sigrit Ericksdottir sera joué par Rachel McAdams. Le rôle du père de Lars sera joué par Pierce Brosnan et Demi Lovato jouera le rôle de Katiana. Dan Stevens jouera le rôle d’un chanteur russe Alexander Lemtov. En dehors de cela, plusieurs chansons seront présentées dans le film par des chanteurs comme Will Ferrell, Dan Stevens et Demi Lovato.

