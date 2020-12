Comment mon député a-t-il voté? Liste complète des rebelles conservateurs et travaillistes après que le système de niveaux Covid passe 291-78 aux Communes

Boris Johnson a subi une rébellion majeure pour son projet d’introduire un système mis à jour de restrictions à plusieurs niveaux en Angleterre après la fin du verrouillage national.Le plan a été approuvé par les députés, mais il a vu 55 de ses propres députés d’arrière-ban rejeter les plans, sa rébellion la plus importante. Plus tôt dans la journée, il a dit aux Communes de soutenir son dernier plan contre les coronavirus, qui verra 99% des régions d’Angleterre confrontées à des restrictions strictes en matière de socialisation, avec beaucoup de restrictions plus strictes. Le premier ministre Boris Johnson (Photo: Reuters) Défendant les règles remaniées, le député conservateur Lord Bethell a déclaré à ses pairs que Covid-19 n’était «pas un ennemi sans conséquence» et a coûté la vie, y compris la sienne Il a également fait valoir que les accords à plusieurs niveaux n’étaient pas seulement une politique gouvernementale, mais «un effort national» pour lutter contre la menace du virus. Les travailleurs ont choisi de s’abstenir sur le plan, mais 16 députés s a défié le whip du chef du parti Keir Starmer et a voté pour essayer de bloquer les nouvelles mesures.Liste complète des députés conservateurs qui ont voté contre: Adam Afriyie (Windsor), Imran Ahmad Khan (Wakefield), Graham Brady (Altrincham et Sale West), Andrew Bridgen (North West Leicestershire), Paul Bristow (Peterborough), Christopher Chope (Christchurch), Greg Clark (Tunbridge Wells), James Daly (Bury North), Philip Davies (Shipley), David Davis (Haltemprice et Howden), Jonathan Djanogly (Huntingdon) ), Jackie Doyle-Price (Thurrock), Richard Drax (South Dorset), Iain Duncan Smith (Chingford et Woodford Green), Mark Francois (Rayleigh et Wickford), Marcus Fysh (Yeovil), Cheryl Gillan (Chesham et Amersham), Chris Green (Bolton West), Damian Green (Ashford), Kate Griffiths (Burton), Mark Harper (Forest of Dean), Philip Hollobone (Kettering), David Jones (Clwyd West), Julian Knight (Solihull), Robert Largan (High Peak ), Pauline Latham (Mid Derbyshire), Chris Loder (West Dorset), Tim Loughton (East Worthing et Shoreh am), Craig Mackinlay (South Thanet), Anthony Mangnall (Totnes), Karl McCartney (Lincoln), Stephen McPartland (Stevenage), Esther McVey (Tatton), Huw Merriman (Bexhill et Battle), Robbie Moore (Keighley), Anne Marie Morris (Newton Abbot), Robert Neill (Bromley et Chislehurst), Mark Pawsey (Rugby), John Redwood (Wokingham), Mary Robinson (Cheadle), Andrew Rosindell (Romford), Henry Smith (Crawley), Ben Spencer (Runnymede et Weybridge) ), Desmond Swayne (New Forest West), Craig Tracey (North Warwickshire), Tom Tugendhat (Tonbridge et Malling), Matt Vickers (Stockton South), Christian Wakeford (Bury South), Charles Walker (Broxbourne), Jamie Wallis (Bridgend) , David Warburton (Somerton et Frome), William Wragg (Hazel Grove), Jeremy Wright (Kenilworth et Southam) Liste complète des députés travaillistes qui ont voté contre: Apsana Begum (Poplar and Limehouse), Richard Burgon (Leeds Est), Mary Kelly Foy (Ville de Durham), Andrew Gwynne (Denton et Reddish), Mike Hill (Hartlepool), Kevan Jones (North Durham), E mma Lewell-Buck (South Shields), Ian Mearns (Gateshead), Grahame Morris (Easington), Kate Osborne (Jarrow), Bell Ribeiro-Addy (Streatham), John Spellar (Warley), Graham Stringer (Blackley et Broughton), Zarah Sultana (Coventry Sud), Derek Twigg (Halton) Le député indépendant Jeremy Corbyn a également voté contre les mesures, Julian Lewis (New Forest East), un ancien conservateur siégeant en tant qu’indépendant, les huit députés du DUP se sont également opposés aux propositions.