Comment l’entreprise écossaise Ferry Fish a travaillé 24 heures sur 24 pour maintenir les livraisons de nourriture dans le verrouillage

Dans notre 30 deuxième entretien, nous parlons à des entreprises qui ont été construites pendant la pandémie ou qui ont changé leur modèle d’entreprise pour y faire face. Cette semaine, Linda McCulloch, propriétaire de Ferry Fish, explique comment elle et sa famille ont intensifié les commandes en ligne pour continuer à livrer à Dumfries & Galloway et South Ayrshire. Comment et quand l’entreprise a-t-elle démarré? Nous avons démarré l’entreprise il y a plus de 35 ans. Mon mari Wyllie et moi venons de rentrer d’Australie où nous avons passé cinq ans et nous avons mis en place une petite entreprise de livraison de poisson, de fruits et de légumes dans notre cuisine.L’i newsletter dernières nouvelles et analysesComment Covid-19 a-t-il affecté l’entreprise? un impact énorme. Nous avions quatre camionnettes qui livraient du porte à porte dans tout Dumfries et Galloway, nous avions un magasin et trois postes par semaine qui étaient tous très occupés. Covid nous a complètement fermés pendant trois semaines. Cela nous a forcés à faire des changements pour continuer et trouver de nouvelles façons d’atteindre nos clients. Notre fille Kirsty nous a aidés à créer un site Web sur Shopify que nous avons mis en service en deux jours. Nous avions auparavant un site en ligne, mais nous ne l’avions pas poussé ces dernières années. C’était très difficile au départ, beaucoup plus de main-d’œuvre que nous ne le pensions. Mais maintenant, étonnamment, nous le trouvons assez simple et facile à utiliser. En savoir plus La boutique de cadeaux familiale Worcester nommée meilleure petite boutique de Grande-Bretagne en 2020 Elle nous a également ouvert de nombreuses opportunités, car beaucoup de gens veulent acheter en ligne maintenant parce que c’est plus pratique. Covid a rendu cela encore plus vital avec les gens qui vont moins dans les magasins. Nous avons même maintenant une application pour iPhone et Android afin de permettre aux clients de commander, naviguer et payer plus facilement. Beaucoup de clients ont adoré cela, mais ce n’est pas quelque chose que nous avons imaginé lorsque nous avons commencé. Comment avez-vous réussi à vous adapter? Pendant les deux premiers mois du confinement, nos quatre enfants et leurs partenaires ainsi que notre personnel et certains de leurs partenaires ont dû se débrouiller pour aider aussi parce que nous étions tellement occupés. Au début, c’était très difficile. Nous travaillions jusqu’à 2h du matin et recommençions tous les jours à 5h du matin. C’était un énorme changement, et apprendre à utiliser tous les nouveaux systèmes que nous avons introduits était également un défi. Mais nous avons fait face à l’aide de tout notre personnel et l’embauche de nouvelles personnes a également facilité les choses. Nous nous adaptons toujours, c’est le plus grand changement de nos 35 ans d’activité. En savoir plus Le vigneron du Dorset bat les plus grandes maisons de champagne françaises pour remporter le prix du vin mousseux tant convoité. En plus de prendre des commandes en ligne, nous devions nous assurer de continuer à atteindre nos clients plus âgés, ce que nous faisons par le biais d’un système de commande téléphonique, puis en utilisant Shopify pour traiter les paiements.Avant, les gens payaient le poisson au kilo ou à la livre, maintenant. nous devons diviser en portions des milliers de morceaux de poisson chaque jour de la semaine et les emballer sous vide, puis les sortir pour livraison. Nous avons également recruté trois nouveaux membres du personnel depuis le début du verrouillage. Pensez-vous que les consommateurs ont été sensibilisés davantage aux entreprises locales et à la durabilité pendant la pandémie? Absolument, c’est l’une des grandes choses que nous avons remarquées. Nos clients veulent faire leurs achats localement et soutenir leurs communautés locales. Le soutien qu’ils nous ont apporté nous a énormément aidés et a également créé trois autres emplois dans notre ville. Les clients veulent également acheter le meilleur des produits, en particulier avec du poisson et nous sommes dans ce jeu depuis plus de 35 ans.Ils ont donc confiance qu’ils obtiennent le meilleur que nous pouvons à chaque fois. Quelle est la prochaine étape pour vous? Nous nous élargissons chaque semaine avec de nouveaux produits et gammes. Le prochain pour nous est Noël, nous vendons des dindes et une énorme gamme de Noël chaque année, nous avons donc travaillé très dur sur cela en arrière-plan. Nous testons également la livraison du poisson par courrier pour le moment afin de rendre la livraison plus flexible pour les clients et nous permettre de desservir une zone plus large.