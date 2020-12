Comment le jab Covid approuvé par le Royaume-Uni a réussi à battre en toute sécurité des records de vitesse de développement

Le vaccin le plus rapide approuvé à ce jour avait été développé en quatre ans, mais le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech l’a battu de loin Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech pour une utilisation généralisée. ce qui en fait le vaccin le plus rapide jamais conçu pour passer du concept à l’approbation, en compressant un processus qui prend généralement une décennie en un peu moins d’un an afin d’accélérer la fin de la pandémie.Le bulletin d’information i dernières nouvelles et analyses Il a déjà commandé 40 millions de doses – suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes, car cela nécessite deux injections – mais toutes n’arriveront pas immédiatement. Les 10 premiers millions de doses devraient arriver plus tôt et la distribution commencera à partir de la semaine prochaine, les résidents et le personnel des centres de soins, les personnes âgées et les personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique étant considérés parmi les premiers à en recevoir. célébration, entendre le processus rapide derrière le vaccin est une cause naturelle d’anxiété. Le record précédent était de quatre ans, lorsque le vaccin contre les oreillons a été distribué en 1967, mais les inquiétudes quant à la sécurité sont sans fondement, car le vaccin Pfizer / BioNTech a suivi exactement la même trajectoire que tout autre vaccin approuvé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le vaccin a été développé si rapidement, y compris la nature du vaccin, l’argent et les efforts investis pour trouver une solution à la pandémie, et le fait que les régulateurs indépendants évaluent les données du vaccin depuis des mois dans un roulement. processus. Pourquoi le vaccin a-t-il été produit si rapidement? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le vaccin a été développé si rapidement, y compris le temps et l’argent qui y sont consacrés (Photo: Getty) La nature du vaccin signifie que le processus a été naturellement plus rapide que d’autres .Avec Moderna, le jab Pfizer / BioNTech utilise l’ARNm, plutôt que ce qui est souvent utilisé dans les vaccins – un virus affaibli ou des protéines de signature purifiées du virus.Les vaccins à ARNm peuvent faire un bond en avant dans le développement des vaccins traditionnels, car il n’est pas nécessaire de produire des virus non infectieux ou de produire des protéines virales, ce qui leur permet d’éliminer l’essentiel du processus de fabrication requis pour d’autres vaccins, car cela pousse le corps humain à fabriquer lui-même des protéines virales. Cela le rend apte à être repensé, mis à l’échelle et produit en série. Les essais ont-ils été menés correctement? Oui. Une grande partie de la vitesse impressionnante à laquelle les vaccins Covid ont été produits est due aux énormes sommes d’argent et aux efforts déployés pour trouver une solution possible à la pandémie. Le Royaume-Uni à lui seul a dépensé 6 milliards de livres sterling pour développer un vaccin Covid-19. Certaines phases d’essais cliniques se sont également déroulées en parallèle les unes des autres, afin d’optimiser le processus. Malgré cela, les contrôles de sécurité sont toujours les mêmes que pour tout autre nouveau médicament. Une fois les essais terminés, les informations qui en découlent sont collectées par les chercheurs et transmises à des régulateurs indépendants pour examen. Les données sur les vaccins ont-elles été correctement évaluées? Oui, le régulateur britannique a surveillé les données pendant tout le processus de test, dans le cadre d’un processus appelé «examen continu». Cela lui a permis de passer à l’étape d’approbation plus rapidement. «La MHRA dispose des premières données de Pfizer / BioNTech depuis un certain temps. Ils ont évalué ces données dans le cadre de la législation qui a été soumise au Parlement en octobre et est entrée en vigueur en novembre », a déclaré le professeur Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine. et l’efficacité aura rédigé un rapport destiné aux experts indépendants sur les vaccins, puis à la Commission des médicaments humains, a-t-il expliqué. «Les experts et les commissaires sont des experts universitaires dans divers domaines. Ils auront parcouru le rapport d’évaluation et en auront ensuite discuté en détail. »Cela aura probablement été fait par le biais d’une vidéoconférence, permettant aux experts externes d’interroger et d’interroger les experts internes de l’entreprise. Ils auront ensuite voté sur l’opportunité de donner des conseils plutôt qu’une autorisation en fonction de leur degré de satisfaction sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité du vaccin.Pourquoi ce processus a-t-il été rapide? La MHRA a plusieurs avantages à être une organisation plus petite qui Il a été le premier à approuver le vaccin, car il a reçu des pouvoirs spéciaux pour prendre des décisions unilatérales avant que le Royaume-Uni ne quitte l’UE à la fin du mois de décembre. organisation et ont examiné toutes les informations que l’UE aura reçues. Contrairement à l’Agence européenne des médicaments (EMA), ils peuvent poser des questions au fur et à mesure et obtenir des réponses plus rapidement en tant qu’agence unique », Dr Penny Ward, professeur invité en médecine pharmaceutique au King’s College de Londres et président du comité de l’éducation et des normes de la faculté Elle a expliqué que le Royaume-Uni utilisait également son programme d’accès précoce – par lequel il a acheté 40 millions de doses avant même que le vaccin ne soit achevé – comme un moyen de permettre un accès précoce à des médicaments potentiellement utiles pour la pandémie. «Cela offre une voie rapide vers l’autorisation initiale», a-t-elle déclaré.