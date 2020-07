Comment envoyer des photos et des vidéos d’un iPhone vers un téléphone Android

Comment envoyer des photos de l’iPhone vers Android? iPhone à la vidéo Android? Envoyer un tas d’images ou une vidéo d’un iPhone à un autre est une tâche rapide et facile. Vous êtes libre d’utiliser AirDrop, ou si le destinataire n’est pas à proximité, il y a aussi le partage de photos iCloud. Cependant, envoyer des images d’un iPhone vers un smartphone ou une tablette Android peut être un peu plus compliqué. Comment envoyer facilement des vidéos d’iPhone vers Android? Nous avons la réponse. Nous avons cinq façons différentes d’envoyer des photos d’un iPhone à un appareil Android. Alors, comment envoyer des photos de l’iPhone vers Android?

Il est devenu très courant pour les gens d’échanger des photos et des vidéos sur un client de messagerie instantanée préféré, comme Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber, Skype, ChatOn, WhatsApp, Kakao Talk, BBM et autres. Et il n’y a rien de mal à cela – ces services multi-plateformes, disponibles sur iOS et Android, sont faciles à utiliser et vous permettent d’envoyer des images en masse et d’envoyer des vidéos de l’iPhone vers Android. À la baisse, la plupart réduiront la photo sortante pour enregistrer les données et accélérer le processus. En d’autres termes, l’image reçue ne sera pas de sa qualité d’origine. Si ce n’est pas un problème, n’hésitez pas à utiliser le service de messagerie instantanée que vous préférez.

Les clients de messagerie instantanée vous permettent d’envoyer des photos et des vidéos, mais la plupart réduisent la qualité

Envoyer des photos de l’iPhone vers Android par e-mail

Chaque iPhone a une application de messagerie électronique entièrement fonctionnelle, et même un utilisateur novice devrait savoir comment s’y prendre. Avec son aide, on peut facilement envoyer une photo ou deux à un de ses amis, quels que soient la marque et le modèle du smartphone du destinataire. Malheureusement, il existe un certain nombre de limites à cette méthode, et l’une d’elles est qu’il y a une limite à la quantité de données que vous pouvez envoyer. Le service de messagerie d’Apple a une limite de pièces jointes de 20 Mo, tandis que Gmail vous permet de joindre pas plus de 25 Mo par e-mail. Ces limitations peuvent être contournées à l’aide d’un service cloud, mais plus à ce sujet dans un instant. Voici comment envoyer une vidéo de l’iPhone à Android par e-mail.

Option 1. Pour joindre une image à un e-mail sortant, maintenez votre doigt enfoncé sur un emplacement vide dans le champ de texte. Soulevez votre doigt lorsqu’une bulle grossissante apparaît. Choisissez « Insérer une photo ou une vidéo » dans le menu qui apparaît. Vous pouvez choisir une seule image à la fois en utilisant cette méthode.

Option 2. Pour joindre plusieurs photos à un e-mail, il est plus pratique de les insérer directement depuis l’application Photos. Une fois là-bas, appuyez sur « Sélectionner » dans le coin supérieur droit, marquez les images que vous souhaitez envoyer, appuyez sur le bouton de partage dans le coin inférieur gauche et choisissez votre application de messagerie.

L’application de messagerie compressera automatiquement les vidéos que vous joignez à vos e-mails. Les photos peuvent également être réduites ou envoyées dans leur résolution d’origine pour préserver la qualité.

Envoyer des photos de l’iPhone vers Android via le cloud

Les services cloud sont utilisés pour plus que la simple sauvegarde de données, mais aussi pour envoyer des vidéos et des photos de l’iPhone vers Android. La plupart d’entre eux nous permettent de partager facilement des fichiers et des galeries de photos avec d’autres utilisateurs d’Android. Dropbox et Google Drive sont idéaux à cet effet avec leur capacité à générer des liens sécurisés vers vos images en pleine résolution. Mieux encore, les services sont gratuits, à moins que vous n’ayez besoin de plus d’espace de stockage que ce que propose un compte gratuit. En parlant de stockage, Dropbox ne fournit que 2 Go de données gratuitement, mais vous pouvez obtenir de l’espace supplémentaire en référant des amis et / ou en accomplissant diverses tâches. D’un autre côté, un compte Google Drive gratuit a une capacité généreuse de 15 Go, mais l’espace est partagé entre vos comptes Google+ et Gmail.

Envoyer des photos de l’iPhone vers Android en partageant des photos à l’aide de Dropbox

Une fois que votre application Dropbox est installée et que votre compte est configuré, il est temps de télécharger les images que vous souhaitez partager sur le cloud. Ouvrez Dropbox et créez un nouveau dossier pour les images. Ensuite, allez dans le dossier que vous venez de créer, appuyez sur « Créer » en bas puis appuyez sur « Télécharger des photos » et choisissez les images de votre galerie. C’est certainement l’un des moyens les plus simples d’envoyer des vidéos d’iPhone vers Android.

Une fois le téléchargement de vos images terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton de partage sous le nom du dossier. À partir de là, vous pouvez partager le dossier directement avec quelqu’un ou demander à Dropbox de générer un lien, que vous pouvez envoyer à un ou plusieurs de vos amis. La différence est que la première option nécessite que le destinataire ait un compte Dropbox (ou se connecte par d’autres moyens) tandis que le lien les mènera à une galerie affichant les images que vous mettez dans le nouveau dossier Dropbox. Les photos et vidéos sont fournies dans leur pleine résolution.

Pour partager une seule photo ou vidéo, appuyez sur les trois points à côté, puis sur « Partager », et vous obtiendrez les mêmes options que celles mentionnées ci-dessus.

Envoyer des photos de l’iPhone vers Android à l’aide de Google Drive

Le processus d’envoi d’images via Google Drive est assez similaire. Pour partager un tas de photos et / ou de vidéos, téléchargez-les dans un nouveau dossier sur votre cloud. Après avoir créé le dossier, appuyez sur l’icône plus dans le coin inférieur droit, puis sur « Télécharger » et ensuite « Photos et vidéos ». Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager et appuyez sur « Télécharger ».

Une fois les photos téléchargées dans le dossier, revenez au répertoire Drive principal et appuyez sur les trois points à côté du nom du dossier. Assurez-vous d’avoir activé le partage de liens avant de l’utiliser. À partir de là, vous pouvez inviter des personnes à accéder au dossier contenant vos photos ou demander à Drive de générer un lien vers celui-ci. C’est l’un des moyens les plus rapides d’envoyer des vidéos d’iPhone vers Android.

Pour envoyer une seule image, appuyez sur les trois points à côté et choisissez une option de partage comme décrit ci-dessus.

Partagez un album entier de l’iPhone à Android avec Google Photos Si vous souhaitez partager plusieurs photos à la fois et peut-être même un album, Google Photos est une autre excellente solution. Vous pouvez créer un nouvel album et le partager avec l’un de vos contacts. Tout d’abord, vous avez besoin d’un compte Google. Ensuite, vous cliquez sur « Nouvel album » et vous y téléchargez des photos. Après cela, vous cliquez sur le bouton Partager et choisissez quelqu’un dans vos listes de contacts. Vous devez créer un lien à envoyer à votre contact, qui peut ensuite accéder au lien et voir les photos dans l’album (votre contact aura cependant besoin d’un compte Google).

La chose intéressante à propos de cette méthode est que vous pouvez ensuite télécharger plus de photos dans l’album plus tard et que votre contact n’a pas besoin de recevoir un nouveau lien ou quoi que ce soit d’autre, il a juste besoin de rafraîchir l’album. Ils peuvent également y télécharger des photos.

Envoyez des photos de l’iPhone vers Android à l’aide d’une application pour le transfert de fichiers

De nos jours, il existe une application pour à peu près tout, y compris pour le partage de fichiers rapide et facile. Voici l’un d’eux qui fonctionne bien et est disponible sur iOS et Android. L’astuce pour obtenir le transfert de vos fichiers consiste à installer l’application sur les deux appareils. Sinon, il ne pourra pas établir de connexion entre les téléphones.

Envoyez des photos de l’iPhone vers Android avec Send Anywhere

Nous aimons Send Anywhere pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation. Vous n’avez même pas besoin d’un compte pour l’utiliser. L’envoi de photos et de vidéos se fait en les sélectionnant dans l’application, après quoi il génère une clé unique à 6 chiffres. Le destinataire – un utilisateur Android avec Send Anywhere installé sur son appareil, dans ce cas – initie le transfert en entrant le code sur son téléphone ou sa tablette ou en scannant le code QR fourni. Les données sont transférées de pair à pair sur le «chemin de réseau optimal entre les appareils», qui pourrait être un réseau Wi-Fi ou Internet.

Envoyer des photos de l’iPhone vers Android à l’aide d’un ordinateur

Tant que vous disposez des câbles USB nécessaires, vous pouvez copier vos images à l’aide du gestionnaire de fichiers d’un ordinateur et envoyer des vidéos d’iPhone vers Android, bien que ce soit un peu plus lent. Le processus est assez simple et ne nécessite ni accès à Internet ni installation de matériel supplémentaire sur l’iPhone ou l’appareil Android, contrairement aux méthodes décrites ci-dessus. C’est la solution que nous recommandons pour transférer des photos et des vidéos en grand nombre ou en taille.

Une fois l’iPhone et l’appareil Android connectés à un ordinateur, ouvrez le stockage interne de l’iPhone et copiez le support que vous souhaitez transférer.

Ouvrez maintenant le téléphone ou la tablette Android dans votre explorateur de fichiers et collez les images dans un dossier nouveau ou existant.