Comment chatter vidéo dans Fortnite

N’avez-vous jamais voulu voir les visages de vos amis lorsque vous sortez victorieux après avoir fait équipe pour un jeu splendide de Fortnite? Eh bien, votre souhait peut maintenant être une réalité. Epic Games s’associe à Houseparty pour introduire une nouvelle fonctionnalité de chat vidéo dans le jeu!

Cette fonctionnalité est disponible sur PC, PS5 et PS4 depuis le 18 novembre 2020.

Il est en direct! Vous pouvez maintenant discuter en vidéo avec des amis dans Fortnite avec @Houseparty! Liez vos comptes Epic et Houseparty pour commencer! Regardez la vidéo ci-dessous pour plus d’informations. pic.twitter.com/Y9XvDYXovo – Fortnite (@FortniteGame) 20 novembre 2020

Comment pouvez-vous discuter en vidéo tout en jouant à Fortnite?

La fonctionnalité de chat vidéo de Fortnite est en fait assez simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application Houseparty sur votre téléphone mobile iOS ou Android. Ensuite, il vous suffit de lier l’application Houseparty à votre compte Epic. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez vous connecter à Fortnite et regarder vos amis pendant que vous vous battez pour la victoire!

Le chat vidéo et ses membres apparaîtront sur un petit écran sur le côté gauche de l’écran de votre appareil.

Ce n’est pas tout ce que Epic Games a à offrir

La fonction de chat vidéo n’est pas la seule chose qu’Epic Games a offerte à la communauté Fortnite. Pour encourager de plus en plus de joueurs à essayer cette nouvelle fonctionnalité, Epic offre gratuitement Rainbow Fog Wrap. Ceci est exclusif aux joueurs qui lient leur compte Epic Games à l’application Houseparty.

Cependant, si vous ne possédez pas de PC ou de PlayStation, Epic a veillé à ce que vous ayez également une chance équitable de gagner cet emballage gratuit. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir ce skin gratuit est de jouer cinq matchs de Fortnite avec vos amis dans la semaine du 20 novembre (12h00 HE) au 26 novembre (11h59 HE), et vous avez une chance égale de gagner le Enveloppe de brouillard arc-en-ciel!

Bien que la fonction de chat vidéo ne soit actuellement disponible que pour les utilisateurs de PC ou de PlayStation, Epic a déclaré qu’elle annoncerait si cette fonctionnalité serait disponible pour d’autres plates-formes à tout moment dans un proche avenir.

Continuez et regardez les réactions de vos amis alors que vous vous battez dur et sortez victorieux de vos jeux Fortnite à partir de maintenant!

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

