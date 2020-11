Combien de temps les propositions de Rishi Sunak pourraient durer et quels emplois sont affectés

Les travailleurs du secteur public pourraient faire face à un plafond salarial alors que le gouvernement est aux prises avec le coût en flèche de la pandémie de coronavirus. D’autres rapports, cependant, suggèrent qu’un gel des salaires pourrait être annoncé par le chancelier Rishi Sunak dans la revue des dépenses de la semaine prochaine. On pense que les travailleurs de première ligne du NHS seront exemptés des restrictions d’augmentation de salaire compte tenu de leur travail pendant l’épidémie de Covid-19. La dette du secteur public a atteint un niveau record de 2,08 milliards de livres sterling à la fin du mois d’octobre, et les emprunts publics ont atteint 22,3 milliards de livres sterling. Selon le Daily Mail, les augmentations de salaire dans le secteur public seront limitées ou inférieures à l’inflation, qui était de 0,7% en octobre. Mais le Times et la BBC rapportent que M. Sunak annoncera un gel des salaires qui affectera des millions de travailleurs du secteur public, ce qui sera probablement motivé par des préoccupations d’équité, étant donné que les personnes travaillant dans le secteur privé ont subi des pertes d’emplois et baisses de salaire en raison de la pandémie. Les travailleurs du secteur public gagnent déjà plus en moyenne – environ 7 pour cent – que ceux du secteur privé. Cependant, l’écart s’est rétréci au cours de la dernière décennie. Qui sera touché? Les travailleurs du secteur public susceptibles d’être touchés par les restrictions d’augmentation de salaire comprennent les enseignants, la police, les membres des forces armées et les fonctionnaires. Environ cinq millions de personnes pourraient être touchées.Les cadres et autres membres du personnel du NHS sont également susceptibles d’être touchés, mais les médecins et les infirmières seront exemptés.Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a souligné que les femmes pourraient être touchées de manière disproportionnée par rapport à hommes dans certains secteurs. La mixité des sexes est un aspect important du gel proposé des rémunérations du secteur public. Par exemple, environ les trois quarts des 450 000 enseignants ETP des écoles publiques sont des femmes: 85% des enseignants du primaire et 63% des enseignants du secondaire – Paul Johnson (@PJTheEconomist) 20 novembre 2020Combien d’argent cela va-t-il économiser? A trois ans Selon le Center for Policy Studies (CPS), un groupe de réflexion de centre-droit, le gel des salaires du secteur public pourrait permettre d’économiser jusqu’à 23 milliards de livres sterling.Exclure le NHS du gel des salaires permettrait d’économiser 15,3 milliards de livres sterling sur trois ans. Plafonner l’augmentation salariale à 1% permettrait d’économiser 11,7 milliards de livres sterling, tandis que l’exclusion des travailleurs du NHS réduirait les économies à 7,7 milliards de livres sterling. Robert Colvile, directeur du CPS, a déclaré: «Mis à part les travailleurs de la santé, il est difficile de justifier des augmentations salariales généreuses dans le secteur public alors que les salaires du secteur privé chutent.» Dans le même temps, il est nécessaire de contrôler les dépenses publiques et réduire le déficit structurel que la pandémie est susceptible d’avoir ouvert. »Le gel des salaires du secteur public pourrait faire économiser des milliards, selon le Center of Policy Studies (Photo: PA) Qu’a dit la chancelière? Lancement de l’examen des dépenses en juillet, M. Sunak a averti qu’il faudrait faire preuve de retenue dans les futures attributions salariales du secteur public dans l’intérêt de l’équité publique. Il a déclaré que les niveaux de rémunération du secteur public devraient conserver la parité avec le secteur privé, où les salaires ont diminué pendant la pandémie. Le Trésor n’a pas fait de commentaire sur les rapports salariaux du secteur public.En juillet, 900000 travailleurs du secteur public, y compris des médecins, des enseignants et des policiers, ont reçu une augmentation de salaire supérieure à l’inflation comprise entre 2 et 3,1% pour les remercier de leur contribution Quelle a été la réaction? Toute restriction de la rémunération du secteur public sera controversée et irritera les organismes qui représentent les travailleurs. En réponse au rapport de la CPS, le syndicat Unite a déclaré que l’analyse était «insultante pour les travailleurs du secteur public qui ont soutenu le tissu de la société pendant cette pandémie continue». Le secrétaire général de Unison, Dave Prentis, a déclaré qu’un plafond salarial serait un «coup dur» pour le personnel du NHS qui n’était pas en première ligne. Les salaires du secteur public en Angleterre et au Pays de Galles ont été gelés en 2010, puis plafonnés à 1% à partir de 2013. Le plafond a été levé en 2017 Rapports supplémentaires de l’AP

