Combien coûtent les timbres de 1ère et 2ème classe? Frais de port Royal Mail pour Noël et lorsque le prix augmente

C'est cette période de l'année où nous allons tous écrire nos cartes de Noël et nous assurer que nous les envoyons à temps à nos amis et à nos proches.L'affranchissement n'est pas bon marché, cependant, et avec les nouvelles, Royal Mail augmentera le prix des timbres dans la nouvelle année, les gens vont essayer d'augmenter leur collection personnelle maintenant alors qu'ils sont toujours au même prix.Mais combien coûtent les timbres de 1ère et 2ème classe et combien vont-ils augmenter? Voici ce que vous devez savoir. Combien coûtent les timbres de 1ère et 2ème classe? Un timbre de 1ère classe coûte actuellement 76 pence alors qu'un timbre de seconde classe coûte 65 p. Cependant, ce sont les prix à envoyer une lettre standard ou une carte de vœux.Pour envoyer une grande lettre, format A4, il en coûte 1,15 £ pour un timbre de 1ère classe ou 88p pour l'envoyer en 2e classe.Les timbres de Noël coûtent le même prix.Royal Mail a déclaré avoir « envisagé les prix. change très soigneusement » (Photo: AFP / Getty Images) Quand les prix augmenteront-ils? Royal Mail a annoncé qu'à partir du début de la nouvelle année, un timbre de 1ère classe passera de 9p à 85p et un second de 1p à 66p .Les nouveaux prix commenceront le 1er janvier, 10 mois après la dernière hausse des prix en mars 2020. Pourquoi avoir les prix a encore augmenté si tôt? Royal Mail a déclaré avoir «envisagé toute tarification change très soigneusement »en raison de la pandémie de coronavirus, mais a déclaré que les augmentations étaient« nécessaires pour aider à assurer la durabilité »du service universel. La nouvelle survient quelques semaines seulement après que Royal Mail a révélé que les volumes de lettres avaient chuté de 28% au cours des six mois précédant le 27 septembre, par rapport à un an plus tôt. Royal Mail a déclaré: «La réduction des volumes de lettres a eu un impact significatif sur les finances du service universel qui a perdu 180 millions de livres sterling au premier semestre de l'année.» Cela démontre la nécessité de changer le service universel. Nous travaillons sans relâche pour fournir le service le plus complet possible dans des circonstances difficiles alors que la pandémie de coronavirus continue d'avoir un impact sur nos opérations. »Comment Covid-19 a-t-il affecté les services postaux? Royal Mail a déclaré que la pandémie lui avait coûté 85 millions de livres sterling au cours de la période de équipements de protection, couvrant les absences, les heures supplémentaires et le personnel de l'agence. Nick Landon, directeur commercial de Royal Mail, a déclaré: «Comme d'autres entreprises, 2020 a été une année difficile pour Royal Mail.« Nos employés ont travaillé sans relâche pour garder le Royaume-Uni connecté partout la pandémie et les restrictions associées. « Ces augmentations de prix nous aideront à continuer de fournir et de maintenir le service universel dans des circonstances difficiles. »