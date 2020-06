Cold Is The Night une IPA bien faite – betanewsfr

Encore un autre examen de l’IPA, je sais. Mais celui-ci a une bonne histoire et pourquoi je l’ai choisi (et, alerte spoiler, c’est génial).

Cold Is The Night est le nom de cette bière, et c’est une canette d’Inde super fraîche de 5 jours provenant d’une petite brasserie en pleine croissance du nom de Garrison City Beerworks opérant à Douvres, N.H.

J’ai eu la chance de partager une grande quantité de temps, bien que malheureusement très courte, juste l’autre jour en bonne compagnie. Vous voyez, bien que les brasseries du New Hampshire ouvrent lentement, il semble que, jusqu’à présent, vous devez réserver un créneau horaire réservé pour arriver à la brasserie et déguster votre bière à l’extérieur dans un cadre semblable à un patio. Personnellement, j’aime vraiment cette approche tant que le temps reste agréable; il est un peu plus enrégimenté, mais cela semble être un assez bon moyen de contourner tout ce qui se passe avec COVID-19.

Mais assez parlé de ça… tu es là pour la bière, n’est-ce pas?

La coulée ici est d’une couleur or / paille claire, honnêtement un peu plus pâle que prévu, avec une énorme nébulosité sur le corps. Il est surmonté d’une tête solide et rétentive en mousse blanc comme l’os qui laisse derrière lui une grande dentelle car il se dissipe lentement jusqu’à environ un demi-doigt. De bonnes jambes ici aussi. Je dois dire que c’est une très belle bière, mais c’était quelque chose en commun avec à peu près tout ce que nous avions lorsque nous sommes allés dans ce lieu.

Ainsi, la description de cette bière prétend qu’elle utilise du houblon Cashmere et Citra comme ajouts de houblon sec. J’aime vraiment l’idée de ce combo. Le cachemire est un tout nouveau cépage qui a tendance à mettre en avant de nombreux éléments uniques comme la noix de coco, les notes à base de plantes et la citronnelle lorsqu’il est utilisé correctement, et Citra est un véritable «standby» qui a généralement de grandes nuances d’agrumes, ainsi que des agrumes, à côté de quelques notes de pêche et fruits tropicaux.

Je peux certainement combiner les éléments à base de plantes légères du cachemire avec des notes tanniques / coco qui intriguent. La brasserie mentionne « citron vert et fleur d’oranger » sur leur site en ce qui concerne cette bière, et je suppose que je peux détecter un peu de feuille de citron vert kaffir ici, avec de l’écorce d’orange, du pomelo et de la mangue mûre.

Ma première gorgée est très orangée avec quelques saveurs d’ananas, d’herbes fraîchement cueillies et de fruits de la passion, suivies par certains des éléments lisses et crémeux de la noix de coco mentionnés dans les descriptions des houblons en cachemire que j’ai lus. Bonnes saveurs avec un suivi décent.

La sensation ici est spectaculaire, cependant, je dois dire – elle est crémeuse et luxuriante sans être dominatrice, et le houblon a toujours une morsure qui saigne dans la finition d’une manière qui semble sans effort. Je sais que quelque chose comme ça prend beaucoup de talent pour composer correctement, et Garrison City a certainement parcouru un long chemin depuis quelques années lorsque j’ai eu leur première bière, ce qui, je crois, était en 2016 quand ils ne distribuaient que de la bière pour sélectionner Emplacements Granite State.

Pour l’instant, ils ne distribuent pas du tout, probablement parce qu’ils semblent se concentrer sur leur métier à la maison. C’est certainement une entreprise qui en vaut la peine, et qui semble porter ses fruits: ils font des choses formidables, et je suis heureux de les soutenir. J’espère revenir bientôt, j’espère que plus de 45 minutes la prochaine fois!

Le froid est la nuit

Style: IPA

ABV: 6%

NOTATIONS

Apparence: 4/5

Parfum: 4/5

Goût: 4/5

Bouche: 4,25 / 5

Global: 4/5