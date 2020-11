Colbert connaît de faux avocats qui peuvent aider Trump dans sa tentative de coup d’État (vidéo)

Ayant diffusé à plusieurs reprises son intention de contester l’élection présidentielle qu’il a perdue de manière retentissante face à Joe Biden, Donald Trump a besoin de tous les avocats qu’il peut obtenir pour intenter des poursuites frivoles faisant des allégations absurdes de fraude électorale présumée et ne fournissant aucune preuve de ces affirmations. Et « The Late Show With Stephen Colbert » a inventé juste le cabinet d’avocats pour l’aider à détruire la démocratie américaine et à réussir cette tentative de coup d’État.

Au sens propre. Le numéro de téléphone de l’entreprise est le 1-800-COUP-COUP-CACHOO.

Tout cela est une blague, bien sûr, provenant de l’édition de mardi des croquis ouverts à froid qui commencent chaque nouvel épisode de «Colbert». Le sketch prend la forme d’une publicité télévisée locale, comme c’est souvent le cas, avec l’écrivain «Colbert» Brian Stack, comme il le fait souvent.

Regardez ici.

Sur #LSSC ce soir: Pour les présidents qui souhaitent poursuivre les résultats des élections, nous avons l’avocat pour vous. pic.twitter.com/ogwgPWxlkc – Un spectacle tardif (@colbertlateshow) 11 novembre 2020

«Avez-vous perdu une élection et êtes-vous désespéré de renverser les résultats, mais personne ne prendra l’affaire parce qu’ils aiment toujours leur pays? Alors appelez-nous à Cornsworth & Pinchley, avocats », dit Stack pour lancer cette fausse publicité.

«Bonjour, je suis Roger Cornsworth. Nous avons des années d’expérience dans la poursuite de la fraude électorale imaginaire. Même sans aucune preuve, nous prouverons que vous avez perdu à cause: de problèmes; pas assez d’observateurs; trop d’observateurs; compté les votes illégaux; a compté les votes légaux; les sharpies n’étaient pas autorisés; les sharpies étaient autorisés; vote écrit sur un sandwich; vous êtes un candidat terrible; les morts ont voté; pas assez de morts ont voté; et les gens ont voté.

Le croquis «Colbert» présentait ensuite des témoignages vidéo d’anciens «clients satisfaits». Nous avons ensuite eu des vidéos de trois dirigeants étrangers, parlant dans leur langue locale, avec un doublage mal traduit en plaisantant.

Le président russe Vladimir Poutine: «Roger Cornsworth est mon avocat à vie parce qu’il m’a fait président à vie.»

Le chef suprême nord-coréen Kim Jong-un: «J’ai reçu deux voix de mon oncle. L’un de lui et l’autre du chien auquel je l’ai nourri.

Et le président philippin Rodrigo Duterte: «Sans Roger Cornsworth, les Philippins défileraient dans les rues avec mon foie sur un bâton.»

Stack a terminé le «Colbert» ouvert à froid avec une promesse ambitieuse.

«Nous ne nous arrêterons pas tant que votre démocratie ne sera pas un tas de cendres et que votre ego ne sera pas apaisé.