Cobra Kai Saison 3: date de sortie prévue, distribution, intrigue et tous les autres détails

Cobra Kai est une série d’action et de comédie dramatique américaine. Il est créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg pour YouTube premium. L’histoire de la série est basée sur la série de films The Karate Kid.

Jusqu’à présent, la série Cobra Kai nous a divertis avec ses deux versements. La première saison de la série est arrivée en mai 2018 et la deuxième en avril 2019. Les créateurs ont réussi à obtenir une énorme base de fans. Les deux saisons ont reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part des fans et des critiques. Maintenant, le spectacle est prêt pour sa troisième saison.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison de la série.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 de Cobra Kai?

Il n’y a pas encore d’annonce d’une date particulière. La situation actuelle de la pandémie de COVID-19 a mis le monde entier en pause. Il a retardé la production et finalement la date de sortie de tant de films et de séries. Ainsi, les fans pouvaient s’attendre à la sortie de la saison 3 de Cobra Kai d’ici décembre 2020 ou 2021.

Quel sera le complot de Cobra Kai Saison 3?

Au cours de la dernière saison, nous avons vu les deux têtes de série s’affronter lors de la dernière saison de la série. La saison 2 était en quelque sorte un peu brutale, nous nous attendons donc à ce que la saison 3 en soit davantage de la meilleure façon. Cependant, nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur l’intrigue de la saison 3 car il n’y a pas d’annonce officielle jusqu’à présent.

Quel sera le CAST de Cobra Kai Saison 3?

Selon les rapports, tous les acteurs précédents reprennent leurs personnages. La liste comprend Xolo Mariduena, Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler et bien d’autres.

Y a-t-il une REMORQUE de Cobra Kai Saison 3?

Le tournage de la saison 3 n’est pas encore terminé. Nous ne pouvons donc pas attendre une bande-annonce des fabricants. Tant que la situation COVID-19 prévaut, le mieux que nous puissions faire est d’espérer le meilleur et de rester à la maison en toute sécurité.

