Classement des films A Nightmare On Elm Street du pire au meilleur

De toutes les sagas de films slasher qui ont pris de l’importance à la suite du succès d’Halloween, aucune ne peut prétendre être aussi créative que la série Nightmare on Elm Street.

En dépit d’être une arrivée tardive dans le boom des slasher des années 80, la série Nightmare on Elm Street a immédiatement séduit les téléspectateurs en ajoutant un avantage et une tournure surnaturelle indispensables à ce qui devenait déjà une formule périmée. Au lieu d’avoir à craindre les endroits éloignés et les ruelles sombres, les fans d’horreur du monde entier avaient une nouvelle chose à craindre: leurs rêves.

Alors que le pays du signe de tête devint bientôt la maison de Freddy Kruger, la victime de brûlures sage-craquant et portant Fedora qui ne voulait rien de plus que massacrer les enfants des responsables de sa mort enflammée. Freddy est devenu populaire en un instant, et comme tous les autres monstres slasher avec lesquels il a affronté au box-office, il a rapidement accumulé un tas de suites.

Certaines entrées de la série sont des classiques de bonne foi, avec certains des plus grands et des plus passionnés de culte, tandis que d’autres ont été résignées à la poubelle de l’histoire où elles appartiennent à juste titre.

Donc, avec cela dit et fait, allons-y.