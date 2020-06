Classé comme l’un des meilleurs endroits pour travailler, soutient les femmes dans les rôles technologiques et de leadership

Intuit Australia est régulièrement classée comme l’un des meilleurs endroits pour travailler en Australie et l’entreprise mondiale y parvient en soutenant son personnel avec de grandes initiatives – y compris en soutenant les femmes dans les postes de technologie et de leadership.

Ces initiatives ont évidemment fonctionné et, par conséquent, chez Intuit, les femmes représentent 45% des effectifs et 50% de l’équipe dirigeante.

De plus, l’entreprise est fière d’offrir un environnement amusant, accueillant et engageant à son personnel et de le soutenir de nombreuses façons différentes.

En Australie, la femme qui anime ces initiatives de soutien est Natira Drayton, qui a rejoint Intuit Australia à la fin de l’année dernière en tant que nouvelle Country Manager. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la croissance et la transformation numérique des affaires, Drayton a réuni une équipe de crack autour d’elle afin qu’elle puisse continuer à avancer en mettant en œuvre ces initiatives majeures pour soutenir les femmes dans la technologie et son personnel en général.

Natira Drayton est Country Manager d’Intuit Australia et avec son équipe,

elle conduit les femmes dans les initiatives technologiques et de leadership.

«Je pense qu’au cœur de toute opportunité de leadership, il s’agit vraiment de servir les gens», ajoute-t-elle. « Alors, c’est mon approche. C’est comme, comment puis-je servir nos employés et nos clients au mieux de mes capacités? Beaucoup d’initiatives que nous utilisons découlent de cette passion de s’assurer que nos employés font le meilleur travail de leur vie. Cela semble cliché, mais c’est définitivement notre objectif. »

L’initiative Tech Women @ Intuit

Intuit gère une initiative Tech Women @ Intuit à l’échelle mondiale. L’entreprise recrute, retient et fait progresser les femmes à toutes les étapes de leur carrière, avec des ressources de développement pour les recrutements potentiels et des opportunités de croissance pour les employés existants.

Drayton dit qu’une des premières choses qu’elles ont faites pour cette initiative a fait partie de la Journée internationale de la femme en mars: «Nous avons eu un panel de femmes que nous avons interviewées – nos employées et nos clientes – au sujet de leur parcours en tant que femmes sur le lieu de travail. Nous avions des notes d’appréciation partout sur les murs. C’était vraiment adorable.

« Mais l’une des choses les plus importantes que nous avons faites était une méthodologie appelée Design pour le plaisir. Dans ce cadre, nous avons posé une question à plus de 30 employés qui souhaitaient participer à ce type de session de réflexion.

«Nous leur avons dit: comment Intuit Australia peut-elle devenir la meilleure de sa catégorie pour attirer et promouvoir les femmes en Australie? Nous avons dit que nous voulons tout savoir. Et l’équipe a en fait proposé une centaine d’idées différentes.

Chez Intuit Australia, 45% des effectifs et 50% de l’équipe dirigeante.

«Nous avions toutes les idées sur des planches tout autour de la pièce. C’était incroyable. Nous avons regardé toutes les idées des choses. Nous avons décidé de parrainer trois initiatives. La première consistait donc à examiner notre politique mondiale d’embauche et à en faire non seulement des femmes, mais à en faire une politique générale non sexiste.

«Nous nous sommes assurés que nos descriptions de poste s’adressaient vraiment aux femmes, pas seulement aux hommes. Et nous avons dû faire quelques changements. Nous nous sommes assurés que des femmes représentaient ces panels, alors nous recherchions la diversité et nous assurions que nous donnions à chacun une chance », explique Drayton.

Un programme de mentorat et de parrainage pour les femmes @ Intuit

«La deuxième initiative était notre programme de mentorat et de parrainage pour les femmes. Alors, comment pouvons-nous jumeler les mentorés et les mentors? Les deux personnes vont tirer quelque chose d’incroyable de cette relation si nous le faisons correctement », dit-elle.

«Nous avons donc vraiment examiné comment nous pouvons retenir et faire progresser les femmes au sein de notre effectif. Et pas seulement ici à Intuit Australie, mais à la recherche de mobilité au sein de l’entreprise mondiale parce que beaucoup de gens sont intéressés par cela – peut-être que COVID a changé cela. «

Drayton a ajouté qu’elle pense que le mentorat des femmes est important mais elle voulait aussi trouver des sponsors pour les femmes: «… parce que c’est une sorte de chose différente. Il s’agit de vraiment s’assurer que vous êtes responsable de la promotion de cette personne. Et quand je parle de promotion, je veux dire leur nom et s’assurer qu’ils sont conscients des opportunités qui se présentent.

«Je veux des sponsors hommes et femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes. Je veux des sponsors dans toute l’entreprise. Donc, nous implémentons cela pour le moment. Et dans le cadre de cela, nous avons en fait utilisé un programme de coaching et nous avons mis à contribution tous nos leaders des ventes et du marketing qui étaient un coach virtuel individuel externe à Intuit, où ils peuvent utiliser ce temps pour tout va les aider à faire avancer leur carrière. Et nous en avons tellement de retours positifs », dit-elle.

Les parents qui travaillent @ l’Initiative Intuit

La troisième initiative mise en œuvre par Drayton était la Working Parents Initiative. Pour cela, Drayton a cherché des moyens de faire du retour au travail une expérience incroyable et agréable pour les parents qui travaillent.

«Nous l’avons examiné et nous avons réalisé que cela devait commencer avant qu’ils ne retournent au travail, pas le jour de leur retour au travail. Nous examinons donc vraiment ce que nous pouvons faire pour nous assurer que cette expérience soit incroyable pour ces personnes. Je suis assez passionnée par cela », ajoute-t-elle.

Toutes ces initiatives rendent le travail chez Intuit différent du travail dans d’autres entreprises. Le résultat final est qu’Intuit crée une culture de travail attrayante, donc c’est un endroit passionnant et cela attire les gens à travailler dans un endroit comme Intuit.

Aider les petites entreprises à survivre à COVID-19

L’équipe d’Intuit travaille en collaboration à tout moment.

Drayton dit que le personnel d’Intuit a fait la transition vers le travail sous les restrictions COVID-19 assez facilement parce que, comme le dit Drayton: « Nous sommes une entreprise de technologie – nous avons en fait trouvé assez facile de passer à Zoom et de se connecter virtuellement. »

Mais comme COVID-19 a rendu la gestion d’une petite entreprise plus difficile au cours des derniers mois, son personnel a été très occupé à aider ses clients à faire face à toutes les nouvelles réglementations, comme elle le dit: «Avec les petites entreprises en difficulté ou incapables de travailler , nous avons été en mesure de fournir les outils, les conseils et le soutien nécessaires pour garantir qu’ils peuvent continuer à faire fonctionner leur entreprise d’une manière ou d’une autre. »

Selon Drayton, l’un des principaux problèmes pour les petites entreprises en ce moment est leur flux de trésorerie et elle dit qu’en étant en mesure de donner à leurs clients un outil qui les aide à surveiller, non seulement ce qu’est leur flux de trésorerie aujourd’hui, mais prédit ce qu’il sera à l’avenir – va être très important.

«C’est ce à quoi les petites entreprises sont confrontées en ce moment. Il est donc très important de comprendre comment ils peuvent accéder à des choses comme JobKeeper. Et nous pouvons leur montrer comment obtenir un rapport très simple qui leur donne la comparaison dont ils ont besoin pour pouvoir s’inscrire à JobKeeper », dit-elle.

À ce moment critique, être en mesure de rationaliser les applications JobKeeper a été une bouée de sauvetage pour certaines petites entreprises, car cela a permis à leurs processus de se dérouler de manière fluide et leur a permis de maîtriser leurs finances à un moment où ils seraient normalement en crise.

Drayton est d’accord pour dire: «De plus, il est très important d’aider leurs conseillers à être efficaces dans ce domaine également. Les petites entreprises doivent donc pouvoir disposer de ces informations. «

Les appels téléphoniques à Intuit ont certainement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, comme le dit Drayton: «C’est certainement ce que nous appellerions une haute saison. Je pense qu’au seul troisième trimestre, nous avons eu plus de 30 000 appels et plus de 200 000 visites d’auto-assistance sur notre micro-site, donc cela a été phénoménal.

«Chat avec Nat»

Une autre initiative que Drayton a mise en œuvre chez Intuit est son «Chat avec Nat.» Elle le décrit comme: «… un forum ouvert détendu tenu une fois tous les quinze jours, pour toute personne dans l’entreprise pour poser des questions ou discuter de leurs pensées et préoccupations – souvent autour d’un café! Cette approche garantit le respect de la voix de chacun. «

C’est une initiative que Drayton a introduite personnellement parce que: «Je voulais juste que ça se sente très accessible comme si je pouvais simplement avoir une conversation. Et je me fiche du sujet. J’ai eu des gens qui sont venus me dire, hé, je suis une femme de plus de 50 ans et je pense à la suite de ma carrière et je ne sais pas comment l’aborder – tout le long jusqu’à J’ai eu cette excellente idée de partenariat. Estimez-vous que c’est quelque chose que je pourrais vous proposer? »

Le «Chat avec Nat» a si bien fonctionné que Drayton et son assistante ont décidé qu’il était «interdit de bouger dans mon journal parce que nous devons avoir ce temps disponible et nous assurer que les gens obtiennent le temps que j’ai engagé pour eux. Alors j’adore ça. Vraiment, c’est l’une des choses que j’attends le plus avec impatience, probablement parce que je ne sais jamais ce que je vais obtenir! «

Drayton planifie un «Chat avec Nat» au moins une fois par mois: «Nous avons une section ouverte et les gens peuvent réserver à tout moment dans cette section. C’est toute sorte de privé, comme en tête-à-tête. «

« C’est incroyable. Nous en tirons de bonnes idées. Les gens viennent me voir et disent qu’ils n’aiment pas comment nous faisons X, Y, Z et je dis, d’accord, avez-vous une idée de la façon dont nous pouvons le résoudre, parce que vous êtes la personne qui s’occupe de tout cela journée? Nous avons beaucoup de chance de passer du temps avec eux, ajoute-t-elle.

Initiative de formation des conseillers en accidents

Parce que les employés d’Intuit qui sont en première ligne pour répondre chaque jour aux appels des clients, Drayton a fait appel à la formation des conseillers en accident pour faciliter les conversations utiles.

«Beaucoup de nos employés entendent des histoires vraiment tristes. Et je pense que particulièrement récemment, étant donné que nous vivons dans un monde beaucoup plus virtuel, c’est difficile parce qu’ils pourraient ne pas être en mesure de laisser cela au travail – parce que leur travail est en fait maintenant chez eux », dit-elle.

« Donc, pour aider leurs employés à gérer leurs réponses émotionnelles à leur travail – alors ils le cloisonnent et disent, d’accord, c’était ma journée de travail – c’est maintenant ma journée à la maison, nous avons ajouté à notre formation en counseling », ajoute-t-elle.

«Cela leur apprend à écouter avec empathie et ce genre de choses. Mais il les forme également à gérer cette conversation avec le client également. Parce que vous voulez que ce client se sente absolument entendu. »

Mais comme Drayton le dit en conclusion, c’est elle qui a de la chance: «Je suis très, très, très chanceuse de travailler avec l’équipe, l’équipe que nous avons. Et nous invitons plus de personnes partageant les mêmes idées à se joindre à nous. »