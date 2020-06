Cinéma au Royaume-Uni, les tournages vont reprendre !

Depuis mars, aucun tournage n’a pu se faire au Royaume-Uni. Mais récemment, la reprise a été annoncée pour juillet. Cette reprise est assortie de certaines conditions.

Il n’y a pas très longtemps, le Royaume-Uni avait mis en place de nouvelles règles en ce qui concerne les tournages de l’industrie cinématographique. Le but était bien entendu de préserver les barrières de sécurité sanitaire, face à la propagation du virus covid 19. Cela fait presque trois mois que les tournages ont été suspendus. En principe, on avait prévu une reprise dans le courant du mois de juillet. Apparemment, c’est un projet qui va se concrétiser.

Bonne nouvelle, on annonce la reprise !

Le cinéma va pouvoir à nouveau travailler et avancer. Depuis presque trois mois, les tournages ont été à l’arrêt pour cause de sécurité sanitaire. Aujourd’hui, le Royaume-Uni rouvre ses portes. La production cinématographique et audiovisuelle va pouvoir se remettre en scelle bientôt. Si certains pays européens essayent de prendre leur temps pour se remettre de la pandémie, le Royaume-Uni rouvre ses portes prochainement.

Selon les informations recueillies auprès de Variety, ce sont les productions de grande envergure, notamment celles qui valent plus d’un million de dollars pour chaque épisode tourné, qui vont ouvrir le bal. La reprise est annoncée pour le mois de juillet et des conditions strictes, y afférentes seront imposées.

Des conditions sont imposées pour la reprise !

Deadline avance que selon le Département du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports, « le gouvernement travaille étroitement avec les secteurs du petit et grand écran pour comprendre comment les différents types de production peuvent se raccorder avec les mesures de distanciations sociales, et donner confiance aux personnels des industries filmiques et télévisuelles qu’il y a des façons sûres de retourner au travail ».

La condition sine qua non de cette reprise en juillet est que la situation reste telle qu’elle est aujourd’hui jusqu’au mois prochain. Une charte a été établie également avec toutes les mesures qui devront être mises en place durant le tournage. C’est un document qui fait 44 pages. Des lignes directrices ont été tracées sur les dispositions à prendre et les comportements sur le plateau.

Par exemple, la distance de sécurité entre les personnes qui interagissent sur le plateau doit être de 2 m. Dans la mesure où le tournage exige le non-respect de la distanciation, il est important de vérifier que tous les acteurs sont en bonne santé avant de lancer. La British Film Commission admet en effet que « “Comme les acteurs et cascadeurs ne peuvent pas maintenir une distance sociale à tout moment, les scènes devront être rigoureusement évaluées en fonction du risque du COVID-19 sur chaque production et discutée avec les personnes concernées”. La production doit également s’organiser en conséquence afin de limiter le nombre de personnes qui travaillent par jour sur une scène.

Toute l’équipe, ainsi que tous les acteurs seront soumis à un examen quotidien, au cas où quelqu’un présenterait le moindre symptôme. Un superviseur de la santé suit le tournage et sera en charge de vérifier le respect des instructions sanitaires.

Disney, Warner et Netflix… de retour !

Les cinéphiles ont tant attendu ce moment, les producteurs vont enfin pouvoir reprendre le cours des histoires. La production de Batman par exemple sera au rendez-vous. Toute l’équipe est déjà en train de se préparer. Robert Pattinson (Batman), Colin Farrell (Le Pingouin) et Zoë Kravitz (Catwoman) sont déjà en pleine effervescence en attendant le moment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Batman (@batman) le 30 Mai 2020 à 9 :00 PDT

De même, les Animaux Fantastiques 3 va également pouvoir reprendre son tournage. Après 3 séances de production repoussées, il était vraiment temps. Eddie Redmayne, Johnny Depp et Jude Law seront à nouveau sur vos écrans, sous les costumes de Norbert Dragonneau, Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore.

Disney également reprend ses projets. La production va pouvoir retravailler sur le remake action-live du classique La Petite Sirène. C’est Halle Bailey, dans Jonah Hauer King qui assurera les rôles-titres.

Et enfin, la seconde saison de The Witcher va également être tournée. Netflix prévoit de tourner une première partie de la série en Angleterre, puis passer en Écosse. Freya Allan et Anya Chalotra, accompagnées de Henry Cavill seront à nouveau de retour.

Par ailleurs, la reprise est annoncée, mais demandera une certaine organisation, aussi bien au niveau des producteurs que du pays. Cela signifie que les tournages ne vont pas pouvoir se faire pour autant du jour au lendemain. Les studios devront étudier les mesures et s’organiser en conséquence.