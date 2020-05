Christoper McQuarrie explique pourquoi nous avons besoin de Mission: Impossible 7 et 8

Les films Mission: Impossible étaient les canaris de la mine de charbon en ce qui concerne les retombées de COVID-19. Ce fut l’une des premières grandes productions à fermer à cause du virus fin février, et les deux films ont récemment obtenu leur film de dates de sortie en raison du retard. Les films Mission: Impossible ont toujours été des films d’été par excellence, et maintenant, ils entrent dans le marché d’automne lucratif. Il va être intéressant de voir s’ils peuvent trouver une place là-bas et plus encore, car ces deux prochaines entrées semblent s’inspirer d’un autre ensemble de superproductions estivales qui ont fait exceptionnellement bien. Mission impossible 7 et 8 vont être tournés dos à dos Avengers: style Infinity et Endgame, et McQuarrie a récemment déclaré au podcast Light The Fuse[via[viaFilm total]pourquoi il a décidé de tourner les films dos à dos avec des sorties consécutives.

« J’ai dit à Tom [Cruise], ‘Je veux vraiment faire [Mission: Impossible Fallout] plus d’un voyage émotionnel pour [Ethan Hunt], « » McQuarrie a déclaré à propos de la décision de faire une sortie consécutive de style Avengers: Infinity War / Endgame au cours des années consécutives. « Dans ce cadre, j’ai dit: ‘Je veux prendre ce que nous avons appris de Fallout et l’appliquer à chaque personnage du film. Je veux que tout le monde ait un arc émotionnel. «

McQuarrie a poursuivi en disant que « nous avons réalisé que nous avions un film qui durait deux heures et 40 minutes… Et que chaque scène était nécessaire » tout en ajoutant que la fin du premier film « s’est mise en place » pendant le développement période. Il semble donc que c’était une décision de se concentrer sur les personnages, ce qui est une bonne décision.

Ajout de visages plus célèbres à l’équipe

Les films Mission: Impossible se sont améliorés une fois qu’ils ont décidé de se concentrer davantage sur l’équipe après que les trois premiers semblaient se concentrer uniquement sur Tom Cruise’s Ethan Hunt et McQuarrie se penchant vraiment sur le fait que pour ces deux prochains films, son casting de soutien aura une chance de briller. Il a déjà ajouté de nouveaux noms vraiment impressionnants à la liste, mais McQuarrie avait laissé entendre que nous n’avions peut-être pas fini d’ajouter des visages célèbres à la liste des acteurs.

« Il y a quelqu’un à qui nous parlions avant que le monde n’explose », a-t-il déclaré. « Un acteur dont j’étais très excité. Je ne sais pas où c’est, parce que nous avions parlé quelques jours auparavant et c’était un coup de casting incroyablement excitant. »

Peut-être que nous en saurons plus sur ce casting mystérieux une fois que le film pourra recommencer la production.

Sur six films, le Mission impossible les films ont fait un total de 3,5 milliards de dollars avec l’entrée la plus récente, Mission: Impossible – Fallout, apportant un peu moins de 800 millions de dollars dans le monde. Étoile Tom Cruise et directeur Christopher McQuarrie a annoncé en janvier 2019 qu’ils s’étaient tous deux inscrits pour deux autres films. Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, et Henry Czerny ont confirmé qu’ils reviennent pour le septième épisode, et McQuarrie a confirmé que ces deux films tourneront dos à dos. Nous avons également de nouveaux acteurs, dont Pom Klementieff, Hayley Atwell, Nicolas Hoult, et Shea Whigham. Le septième film sortira le 19 novembre 2021 et le huitième le 4 novembre 2022.

Le post Christoper McQuarrie explique pourquoi nous avons besoin de Mission: Impossible 7 et 8 est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







