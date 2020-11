Choix de la semaine AGL: Abdullah Ramadan incarne Al Jazira, le temps du bâton ou de la torsion commence

La sixième semaine de match de la Ligue arabe du golfe 2020/21 a livré plusieurs performances stellaires, aux deux extrémités du tableau. L’emprise de Sharjah sur la lutte pour le titre naissante s’est renforcée après la pause internationale lors du choc au sommet de vendredi contre Al Nasr. Un doublé de pénalité du meneur de jeu brésilien Igor Coronado a suffi à assurer le triomphe 2-1 du roi, conservant son emprise sur la première place et le seul record de la division à 100%. Il y avait des buts à gogo, pendant ce temps, samedi lorsque le doublé du tireur d’élite des Émirats arabes unis Ali Mabkhout a aidé Al Jazira à une victoire de 5-3 enthousiasmante au bégaiement des meneurs de 2019/20 Shabab Al Ahli Dubai Club. Al Wahda s’est hissé à la deuxième place avec un triomphe 3-0 contre Ajman à 10, inspiré par l’ailier des moins de 23 ans des Émirats arabes unis Yahya Al Ghassani. Pas même Le soutien surprise de la superstar de l’UFC Conor McGregor pourrait se remettre de la blessure pour avoir coulé Al Wasl, qui a vu Salem Al Azizi expulsé, lorsque l’attaquant togolais Kodjo Fo-Doh Laba en deuxième période a remporté une victoire 2-1 pour l’amélioration d’Al Ain. Fujairah a tiré loin de la zone de relégation avec un succès conséquent de 1-0 contre Hatta, le dernier, La nette glissade de Bani Yas s’est prolongée grâce au doublé de l’attaquant chilien Junior Fernandes lors de la victoire 2-0 à l’extérieur d’Ittihad Kalba et Al Dhafra a cassé une série de trois défaites dans toutes les compétitions avec le même score contre 13e– a remplacé Khor Fakkan. Voici Sport360 ° les meilleurs choix et un point de discussion: JOUEUR DE LA SEMAINE Igor Coronado (Sharjah) Il ne fait aucun doute sur l’identité de l’acteur le plus décisif de l’AGL. Coronado a intensifié deux fois contre Nasr, alors deuxième, de 12 verges et s’est converti avec succès pour envoyer Sharjah sur le chemin d’une sixième victoire consécutive. L’ancien créateur de Palerme a utilisé le même véhicule pour envoyer Jazira avant l’arrêt international, alors qu’il n’a échoué que dans un match de championnat ce trimestre. Voir aussi Les joueurs de Super Netball acceptent un nouvel accord de rémunération Il est vraiment l’équivalent du Moyen-Orient de la superstar de Manchester United et du Portugal, Bruno Fernandes. De la même méthode de coup de pied volant à sa technique parfaite et sa capacité inestimable à influencer les procédures. OBJECTIF DE LA SEMAINE Abdullah Ramadan (Al Jazira) Un objectif qui illustre tout ce que représente la fierté d’Abou Dhabi, imprégnée d’Ajax par Marcel Keizer. Le mouvement de 17 passes a été lancé par le milieu de terrain central des Émirats arabes unis dans sa propre moitié de terrain et s’est terminé par lui avec une finition basse précise dans le coin inférieur gauche du but échoué de Majed Nasser. C’était un concert de football, chaque partie constitutive parfaitement calibrée et chaque passage choisi de manière incisive. «Nous avons fait face à des critiques d’avoir trop de possession avec peu de résultats. Affaire classée ce soir » était la description succincte fournie par le directeur du football Mads Davidsen après un beau résultat qui a envoyé son club quatrième. Lorsque Jazira raffinée joue dans ce but, personne ne peut y mettre un gant. COACH DE LA SEMAINE Goran Tufegdzic (Fujairah) Un sentiment d’appréhension a suivi le montage. La simple différence de buts a gardé les Wolves en dehors de la zone de largage, tandis que les adversaires Hatta soutenaient toute la division de 14 équipes. Ce seraient les hôtes de vendredi qui seraient à l’avant-garde d’une affaire de compétition, le déversement du gardien de but Mohammed Waleed étant accueilli avec gratitude par Firas Ben Larbi, prêté de l’ES Sahel. L’équipe de Tufegdzic s’est vantée de 80 passes de plus que – généralement – la possession lourde de Hatta et deux autres tentatives sur la cible. Cela suffirait à enregistrer une première victoire d’une campagne dont les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des performances, alors qu’un sort plus sombre attendait son homologue Christos Kontis… SUJET DE DISCUSSION Voir aussi Y a-t-il un nouvel épisode de «SNL» diffusé cette semaine? La sortie de Kontis créera-t-elle un effet d’entraînement? Le retour curieux de Kontis à Hatta a connu une triste fin sur la côte est des Émirats arabes unis. L’entraîneur grec recrue s’est écarté en juin et a été convaincu de revenir en juillet. Mais un sort décourageant a atteint son apogée au stade Fujairah, avec la hache tombant immédiatement après et l’ancien patron du Partizan Belgrade, Vladimir Vermezovic, a été recruté en remplacement. Hatta ne peut pas être réprimandé pour avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation – le jeu de passe louable Kontis installé en 2019/20 a dégénéré en 2020/21. Une action de récupération était nécessaire. La question est maintenant de savoir quel sera l’impact de cet appel sur les autres salles de conférence de l’AGL. Les effets d’entraînement ne sont pas rares. Octobre 2019 a été marqué par six licenciements une fois qu’Itihad Kalba s’est débarrassé de Fabio Viviani et un flux constant de changements de direction s’est produit du 14 octobre au 2 décembre 2018. Les décisions des prochaines semaines pourraient définir le reste de 2020/21 pour un certain nombre de tenues nerveuses. Al Ain semble déjà validé pour conserver Pedro Emanuel malgré un pire départ en 13 ans, alors qu’il peut y avoir peu de plaintes réalistes sur le choix alternatif de Hatta. Le temps du stick-or-twist est arrivé. SIX RÉSULTATS DE LA SEMAINE MATCH Vendredi Bani Yas 0-2 Ittihad Kalba Al Wasl 1-2 Al Ain Fujairah 1-0 Hatta Sharjah 2-1 Al Nasr samedi Al Wahda 3-0 Ajman Al Dhafra 2-0 Khor Fakkan Shabab Al Ahli Dubaï Club 3-5 Al Jazira En savoir plus sur l’application Sport360

