Chelsea FC dans l’analyse de l’effectif: gros investissements à l’époque de Corona

Chelsea a déjà fait de gros achats avec Timo Werner et Hakim Ziyech, Le changement de Kai Havertz devient de plus en plus probable. Mais le club de Frank Lampard ne se renforce pas seulement de manière agressive. Un nouveau gardien star devrait également soutenir les jeunes talents. Les bleus dans l’analyse de l’équipe.

TOR

Personnel: Kepa (contrat jusqu’en 2025), Willy Caballero (contrat jusqu’en 2021), Jamie Cumming (contrat jusqu’en 2023).

Point d’interrogation: Kepa

Candidats: Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone)

Situation: S’il y a encore une scène pour illustrer le statut plutôt bas du gardien de but Kepa au Chelsea FC, un regard sur la phase finale du récent 3: 5 au championnat du FC Liverpool lors de la 37e journée de Premier League suffit: après Virgil van Dijk de Liverpool Manquant l’opportunité d’un coup franc pour même l’augmenter à 6: 3, cinq joueurs de Chelsea se sont tournés vers leur gardien de but et ont levé les bras sans comprendre: au lieu de s’orienter vers le ballon, Kepa s’était à nouveau coincé sur la ligne.

Le joueur de 25 ans porte le prix du gardien de but le plus cher du monde depuis son déménagement de l’Athletic Bilbao à Chelsea en 2018, qui a coûté 80 millions d’euros. Surtout, sa maîtrise de la surface de réparation en Angleterre a soulevé à plusieurs reprises des doutes quant à savoir si Kepa devait simplement apprendre ou s’il n’était pas tout à fait suffisant pour le plus haut niveau. En février, l’entraîneur Frank Lampard l’a même mis sur le banc pour quatre matchs de Premier League. Le remplaçant Willy Caballero (34 ans) a également marqué dans le 0-3 en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Bayern – et était tout aussi peu convaincant. Le scandale de la finale de la Coupe de la Ligue 2019, lorsque Kepa a refusé de le remplacer avant les tirs au but, est toujours à la traîne.

Il est fort possible que Chelsea, probablement le club avec les transferts les plus spectaculaires de cet été de transfert, fasse également sensation au poste de gardien de but. Les Bleus veulent remporter des titres la saison prochaine. Un échange Kepas avec le gardien de l’Atletico Madrid Jan Oblak est, selon les informations de SPOX et Objectif prévu, mais l’Atletico devrait insister sur la clause de transfert de 120 millions d’euros du contrat d’Oblak, qui court jusqu’en 2023.

© imago images / Alterphotos

Rumeur folle sur Marc-André ter Stegen

Chelsea devrait être tout à fait prêt à en mettre quelques millions de plus sur Kepa, mais probablement pas autant. Un de Télégraphe et le Monde du sport L’intérêt rapporté de Chelsea pour Marc-Andre ter Stegen de Barcelone peut exister, mais un changement de gardien national à Londres peut être pratiquement exclu cet été. Les signes à ter Stegen, malgré la crise du Barça, sont plutôt une prolongation précoce de son contrat, qui court jusqu’en 2022.

Les chances extérieures sur l’espace entre les poteaux devraient avoir le remplaçant du PSG Alphonse Areola. Le Français devrait aimer Ciel a déclaré avoir déjà acheté une maison à Londres. Cependant, l’ex-international Areola ne serait probablement destiné qu’à remplacer Chelsea.