Cette semaine dans Apple: les problèmes d’affichage de l’iPhone 12, les jeux en nuage arrivent sur iOS, plus encore!

Cette semaine, dans Apple News, nous avons beaucoup entendu parler des problèmes d’affichage auxquels les utilisateurs sont confrontés avec leurs appareils iPhone 12. La lueur verte habituelle que nous voyons sur les nuances des panneaux OLED est présente, mais d’autres problèmes se posent également.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons vu les premiers repères de la puce M1, des nouvelles sur le smartphone Apple pliable supposé, des confirmations que les services de jeux en nuage arrivent sur iOS et une résolution de l’étrange controverse Peanuts.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Les utilisateurs se plaignent de problèmes d'affichage de l'iPhone 12: Les utilisateurs du monde entier ne sont pas très satisfaits de leurs écrans iPhone 12. Selon les rapports, de nombreuses personnes voient l'ancien problème de teinte verte présent sur de nombreux panneaux OLED. Dans un mémo interne divulgué, Apple semble reconnaître le problème et concède que les futurs correctifs logiciels résoudront les problèmes.

Services de jeux en nuage à venir sur iOS: Bien qu'Apple n'autorise pas les services de jeux en nuage à fonctionner comme ils le feraient normalement dans l'App Store d'Apple, deux produits majeurs arriveront sur les iPhones via le navigateur Web Safari. Google Stadia et Nvidia GeForce Now débarqueront sur iOS à un moment donné dans un proche avenir. En ce qui concerne ce dernier service, cela signifie que Fortnite sera de retour sur l'iPhone pour les utilisateurs de GeForce Now.

Téléphone pliable Apple lors des tests de fabrication, prétendument: Selon Actualités économiques quotidiennes, Apple aurait envoyé un smartphone pliable en Chine à des fins de test. Si cela est vrai, cela signifierait qu'un iPhone pliable est suffisamment loin dans le cycle de conception pour qu'Apple sache comment il fonctionnera et à quoi il ressemblera. Apparemment, l'appareil serait attendu en 2022.

Les premières critiques du MacBook M1 montrent à quel point il est rapide: Bien que les repères ne devraient pas être la solution ultime pour vos décisions d'achat, les repères qui circulent actuellement pour la puce M1 sont assez impressionnants. L'un d'eux montre que les vitesses des SSD sont littéralement deux fois plus rapides et que l'architecture ARM émulant l'architecture x86 est toujours plus rapide que la majorité des MacBook actuels.

La nouvelle réduction des frais d'Apple pour les développeurs n'est pas sans controverse: Récemment, Apple a annoncé qu'il réduirait les frais qu'il perçoit auprès de certains développeurs d'applications sur l'App Store d'Apple. Au lieu d'une réduction forfaitaire de 30% de toutes les transactions, Apple ne collectera que 15% des développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars chaque année sur la plate-forme. Bien que ce soit un beau geste, les grandes entreprises – notamment celles qui poursuivent et / ou lancent des coalitions contre Apple – y voient un geste apaisant plutôt qu'un virage pour le mieux.

Le problème de l'aide auditive de l'iPhone 12 sera résolu: Apple a reconnu qu'il existe un bogue logiciel qui réduit la qualité audio des appareils auditifs connectés aux téléphones de la série iPhone 12. Un correctif est en cours.

Apple TV Plus ne sera pas la maison exclusive des offres spéciales Peanuts: Suite aux protestations des fans de Peanuts, Apple autorisera la diffusion des principales émissions spéciales des fêtes de Peanuts sur PBS. Les films seront toujours sur Apple TV Plus, mais les personnes qui ne sont pas abonnées à ce service peuvent regarder les spéciaux ailleurs. En 2020, c'était l'une des controverses les plus étranges.

