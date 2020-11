C’est le combiné 5G à acheter si vous ne pouvez pas vous permettre de casser votre téléphone

Blackview a annoncé le premier téléphone 5G robuste, le BL6000 Pro 5G. En plus d’offrir des vitesses de données 5G ultra-rapides, le téléphone est étanche, étanche à la poussière et aux chutes. L’appareil répond aux exigences IP68 et satisfait également à celles de IP69K. En conséquence, l’eau sous pression, qui peut détruire la plupart des combinés, même ceux avec un indice de protection IP68, ne tuera pas le BL6000 Pro 5G. Même les températures élevées, les chocs, les bosses ou les chutes ne briseront pas ce combiné. Si vous gagnez votre vie en travaillant dans un environnement dangereux et que vous devez maintenir des communications dans toutes les conditions, ce téléphone peut être fait pour vous.

Un IceMode correctement nommé permettra au téléphone de passer / prendre des appels, de recevoir et d’envoyer des messages, de prendre et de visualiser des photos et d’accéder à vos contacts même à 22 ci-dessous en Fahrenheit. Vous pouvez vous asseoir dans les gradins du Lambeau Field en plein hiver pour regarder les Packers de Green Bay jouer et pouvoir toujours utiliser le BL6000 Pro 5G. Le téléphone arbore un écran FHD + de 6,36 pouces avec une caméra selfie perforée sur l’écran avant. Il fonctionne avec le chipset MediaTek Dimensity 800 et est associé à 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage.

Juste un autre jour au bureau pour le Blackview BL6000 Pro 5G

La matrice de trois caméras à l’arrière de l’appareil comprend un capteur principal Sony IMX582 48MP et la caméra perforée à l’avant utilise un capteur Samsung S5K3P9-SP 16MP. Les vidéos peuvent être enregistrées en 4K à 30 images par seconde. Le système PortraitColor « grise astucieusement l’arrière-plan pour un portrait de style studio ». Avec le mode nuit, 30% de lumière en plus peut pénétrer dans l’appareil photo, ce qui permet de prendre des photos visibles sans flash dans des environnements faiblement éclairés. Et vous pouvez prendre des photos tout en nageant en utilisant des boutons latéraux qui feront le travail même lorsque la pression de l’eau de la piscine désactive l’écran tactile.

Blackview fait la promotion de l’appareil pour les premiers intervenants comme les policiers, les pompiers et les médecins, et avec sa batterie massive de 5280 mAh, vous n’aurez pas à vous soucier de l’utilisation de la 5G consommant toute l’énergie de la batterie que votre téléphone a à offrir. Selon le fabricant, le BL6000 Pro 5G offrira jusqu’à 10 heures d’autonomie pour les vidéos et les jeux, 24 heures d’autonomie pour la musique en streaming, 30 heures d’utilisation du téléphone et 530 heures en veille. Avec Android 10 préinstallé, les utilisateurs pourront activer le mode sombre et utiliser le système de navigation gestuelle amélioré.